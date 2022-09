Walizka pasażera na Okęciu miała podwójne dno. Grozi mu 15 lat więzienia

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali 49-letniego obywatela Tanzanii, który przyleciał do Polski z Republiki Południowej Afryki. Ich podejrzenia wzbudziła trasa podróży i nerwowe zachowanie mężczyzny przy taśmie bagażowej. Funkcjonariusze odkryli, że w walizce jest podwójne dno. Po oderwaniu dodatkowej ścianki bagażu zauważyli trzy pakiety beżowej substancji w proszku. Okazało się, że w bagażu pasażera znajdowało się 4,25 kg heroiny. Jej wartość na czarnym rynku to około 1,9 mln zł.

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie wydał decyzję o tymczasowym areszcie dla mężczyzny na 3 miesiące. Za przemyt narkotyków 49-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji Warszawa Ursynów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

Zatrzymanie 81-latki na lotnisku. Heroina ukryta w bagażu

W sierpniu tego roku Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na lotnisku Chopina w Warszawie udaremnili przemyt heroiny w podobnych okolicznościach. Strażnicy wytypowali do kontroli pasażerkę, która przyleciała do Polski z krajów afrykańskich. Ich podejrzenia wzbudziła trasa podróży oraz zachowanie podróżnej. 81-letnia obywatelka Danii podróżowała z Malawi przez Kenię i Dohę, tranzytem do Kanady.

Okazało się, że po oderwaniu dodatkowej ścianki bagażu funkcjonariusze znaleźli 4 pakiety beżowej substancji o konsystencji granulatu. Badanie narkotestem potwierdziło, że kobieta usiłowała przemycić heroinę. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Grójcu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

