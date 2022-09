Kaczyński o polskim fenomenie. „To odmieniło czarny obraz stworzony przez naszych wrogów”

Jarosław Kaczyński mówił, że w dalszym ciągu ponad 50 proc. pomaga Ukraińcom. - To odmieniło czarny obraz stworzony przez naszych wrogów. To piękne i dostrzegane na świecie. Polska nie miała nigdy tak dobrej prasy. To nasze osiągnięcie - podkreślił prezes PiS.

Jego zdaniem, pomaganie Ukrainie jest w naszym najbardziej podstawowym interesie. - Musimy doprowadzić do tego, wraz z bohaterskimi Ukraińcami, by ta wojna zakończyła się sukcesem, nie tylko Ukrainy, ale wielkim sukcesem sprawiedliwości, która w historii wcale nieczęsto triumfuje. Daj panie Boże czeka nas piękne wydarzenie. Tylko przedtem trzeba zwyciężyć, a my wszystko zrobimy, żeby zwyciężyć - dodał.

Ile Polska wydała średnio na uchodźcę z Ukrainy?

Urzędująca od czerwca Agnieszka Ścigaj, minister ds. integracji społecznej była we wtorek gościem „Porannej rozmowy RMF FM”. W wywiadzie Ścigaj poinformowała, że po wybuchu wojny do Polski przyjechało i pozostało w naszym kraju ok. 1,3 mln uchodźców z Ukrainy, podczas gdy przed wybuchem wojny w Polsce było ok. 2,5 mln Ukraińców. Z tej grupy – jak powiedziała Ścigaj powołując się na dane Związku Ukraińców w Polsce – pozostało ok. 1,5 mln osób.

Pytana o koszty pomocy uchodźcom z Ukrainy, Ścigaj przytoczyła dane z których wynika, że do tej pory Polska wydała na każdego uchodźcę „mniej więcej” 2200 zł. Minister ds. integracji przyznała, że jak na razie otrzymaliśmy niewielką pomoc w tym zakresie od Unii Europejskiej.

– Do tej pory ok. 144 mln euro, ale to jest bardziej na wzmocnienie granicy. Natomiast Polska dostała zgody na przekierowanie środków, które i tak do niej należały, bo były z różnych funduszy unijnych, które do tej pory u nas były – powiedziała Ścigaj, dodając, że „w Unii Europejskiej nie powstał żaden specjalny fundusz dedykowany uchodźcom”.

