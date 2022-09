Liczba nowych zakażeń znowu rośnie. Najnowsze dane o koronawirusie w Polsce

Po nieznacznym spadku, który odnotowano w ubiegłym tygodniu, tygodniowa liczba zakażeń koronawirusem znów wzrosła. Jak podało Ministerstwo zdrowia, od 8 do 14 września odnotowano 29 056 przypadków, tym 5 716 ponownych zakażeń. Najwięcej zakażeń wykryto na Mazowszu (4908), Śląsku (3363) i w Wielkopolsce (2338).

W dalszej kolejności przypadki dotyczą województw: lubelskiego (2255), małopolskiego (2240),łódzkiego (1761), dolnośląskiego (1679), kujawsko-pomorskiego (1504), podkarpackiego (1468), pomorskiego (1461), świętokrzyskiego (1190), podlaskiego (1099), warmińsko-mazurskiego (1099), zachodniopomorskiego (1019), opolskiego (674), lubuskiego (636)."362 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - poinformował resort.

Na przestrzeni ostatniego tygodnia z powodu COVID-19 zmarły 24 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 81 osób. We wtorek, 13 września, w szpitalach przebywało 2487 pacjentów z COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Liczba zakażeń znów rośnie

W zeszłym tygodniu resort informował, że od 1 do 7 września odnotowano 21 337 zakażeń. Tydzień wcześniej, w okresie między 25 a 31 sierpnia, wykryto 21 927 przypadków. Raport sprzed trzech tygodni informował o 26 969 zakażeniach. Łącznie od początku pandemii wykryto w Polsce 6 227 259 zakażeń. Zmarło 117 299 osób.

Raporty tygodniowe nie są jedynymi, które pozwalają monitorować poziom zakażeń. Na rządowej stronie internetowej codziennie udostępniane są dane dotyczące ostatnich 24 godzin. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało o 659 zakażeniach, w tym 78 ponownych. Żaden z pacjentów nie zmarł. Dzień później, we wtorek 13 września, resort przekazał informację o 7876 zakażeniach (w tym 1696 ponownych). Zmarło 28 osób (trzy z powodu COVID-19, a do śmierci 25 przyczyniły się także choroby współistniejące).

Minister zdrowia odniósł się do wyników ostatnich raportów. „Ostatnie dobowe wzrosty zakażeń to wynik powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej, w tym do szkół. Podobne wzrosty mogą się jeszcze przez pewien czas utrzymywać. Nie jest to jednak nowa fala. Co istotne, utrzymuje się niski poziom hospitalizacji covidowej – ok. 2,3 tys”. – napisał Adam Niedzielski na Twitterze.

Szczepionki przeciwko wariantowi Omikron już w Polsce

9 września szczepionki przeciwko wariantowi Omikron trafiły do magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak poinformował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, Polska otrzymała w pierwszej transzy ponad 450 tys. dawek. „Kolejny, większy transport za tydzień. W przyszłym tygodniu poinformujemy o zasadach przyjmowania 4 dawki w grupie 12+” – zapowiedział minister.

W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków podjęła decyzję o szczepieniu osób od 12 roku życia drugą dawką przypominającą preparatami celowanymi w mutację Omikron. Chodzi o szczepionki Comirnaty Original/Omicron BA.1 i Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. Nowe preparaty są wersjami pierwotnych szczepionek Comirnaty (Pfizer/BioNTech) i Spikevax (Moderna), ukierunkowanymi na podwariant omikron BA.1, oprócz pierwotnego szczepu SARS-CoV-2.

Koronawirus w Polsce. Co z obostrzeniami?

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące obostrzeń epidemicznych. Jak czytamy w dokumencie, co najmniej do 30 września będą obowiązywał ograniczenia znane z poprzednich tygodni. Obowiązek noszenia maseczek nadal będzie obowiązywał w aptekach oraz budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza.

