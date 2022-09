Flagowy amerykański okręt dopłynął do Polski. USS Kearsarge zacumował w Gdyni

Okręt USS Kearsarge to kolos, który liczy 257 metrów długości i 60 metrów szerokości. Załoga statku to ponad 2 tysiące osób, jednak na pokładzie przebywa jednocześnie około półtora tysiąca wojskowych. Okręt wyposażony jest w systemy samoobrony i przeciwlotnicze zestawy RIM-116, na pokładzie znajdują się również śmigłowce UH-1V i AH-1Z. Do tego USS Kearsarge może przenosić sześć samolotów Harrier II lub F-35B Lightning II. Okręt zastąpił w Gdyni USS Guston Hall, który dzień wcześniej przepłynął do Gdańska.

W Gdyni okręt ma stacjonować do najbliższego poniedziałku. Oficjalnie po to, aby uzupełnić zapasy, jednak eksperci zwracają uwagę, że w ten sposób Stany Zjednoczone zaznaczają swoją obecność na Bałtyku i wschodniej flance NATO. Wcześniej jednostka cumowała w Rydze, stolicy Łotwy. Dziennikarz defence24.pl Jarosław Ciślak zauważa też, że USS Kearsarge to największy tego typu okręt w powojennej historii gdyńskiego portu. Należy do 22. Morskiej Jednostki Ekspedycyjnej USA.

Amerykanie będą patrolować niebo nad Polską

Na początku sierpnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o przybyciu do Polski pierwszych z sześciu amerykańskich myśliwców F-22 Raptor. Będą one wykorzystywane na patrolowania nieba nad naszym krajem w ramach misji NATO Air Shielding. W czerwcu, podczas szczytu NATO w Madrycie, prezydent USA Joe Biden zapewniał, że obecność amerykańskich wojsk w Europie będzie zwiększana. Zapowiedział także działanie, które bezpośrednio dotyczy Polski. – W Polsce stworzymy stałą kwaterę główną V korpusu armii USA – powiedział Joe Biden.

