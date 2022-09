Uchodźco, omijaj Europę. Ursula Von der Leyen chce traktować wszystkich tak jak Ukraińców

Dla każdego, kto choćby pobieżnie śledzi sytuację geopolityczną po 24 lutego tego roku, podobne słowa musiały wydać się nieprawdopodobne, ale Ursula von der Leyen naprawdę zapowiedziała w środę 14 września, że chce zastosowane przez UE wobec Ukraińców standardy rozciągnąć na wszystkich pozostałych.

„Musimy być przygotowani na nowe wyzwania, jakie historia zawsze stawia przed nami. Tak jak uczynili to obywatele Unii, gdy miliony Ukrainek i Ukraińców zapukały do ich drzwi. To jest właśnie Europa w najlepszym wydaniu. Unia determinacji i solidarności. Ale tej determinacji i dążenia do solidarności wciąż brakuje w naszej debacie na temat migracji. Nasze działania w stosunku do uchodźców z Ukrainy nie mogą być wyjątkiem. Muszą one być wzorem do naśladowania na przyszłość” – to dosłowny cytat z orędzia szefowej KE.

Pamięć bywa zawodna, warto więc sięgnąć do źródeł sprzed pół roku i sprawdzić, jak w szczegółach wyglądały solidarność i „Europa w najlepszym wydaniu”. Mówili o tym m.in. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty.