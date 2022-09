Sensacyjne znalezisko w Zalewie Szczecińskim. Wrak Latającej Fortecy na dnie

Wrak samolotu został zlokalizowany na dnie Zalewu Szczecińskiego w sierpniu tego roku. W trakcie prac badawczych statek pomiarowy Echo 2 znalazł wrak maszyny blisko miejsca, w którym Urząd Morski w Szczecinie wydobył elementy amerykańskiego bombowca na podczas pogłębiania dna Zalewu. Pracownicy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu z dużym prawdopodobieństwem znaleźli dalsze pozostałości właśnie tej maszyny.

– Udało się ustalić, że to, co było na nagraniach sonarowych potwierdziło z dużym prawdopodobieństwem, że mamy do czynienia z silnikiem maszyny latającej. Na kolejnym skanie widoczne jest prawe skrzydło samolotu, to tylko część poszycia– mówił pracownik firmy Escort Paweł Mikołajewski. Dodał, że wokół znajduje się wiele mniejszych części, które należałoby zidentyfikować.

Historia latającej fortecy. Na pokładzie było 11 członków załogi

Naukowcy przypomnieli historię zestrzelonego samolotu. Bombowiec B-17G o numerze płatowca 44-8046 z 457 Grupy Bombowej Sił Powietrznych USA został zestrzelony nad Zalewem Szczecińskim 7.10.1944 r. Samolot prowadził formacje 149 bombowców B-17. Ich celem była fabryka benzyny syntetycznej w Policach produkująca paliwo dla niemieckiego wojska.

Na pokładzie maszyny znajdowało się 11 członków załogi. Pięciu lotników przeżyło katastrofę i trafiło do niewoli. Byli to James R. Luper, Norman A. Kriehn, William J. Morrow, Frederick N. Asbell i John H. Derling. Ciała trzech (Henry P. Loades, Edward A. Jr. McNeal, John W. Koehler) zidentyfikowano i pochowano. Trzech członków załogi (Alfred W. Fischer, Gordon H. Haggard, Ancil U. Shepherd) uznaje się do dzisiaj za zaginionych, a ich szczątki mogą znajdować się we wraku.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza do współpracy wszystkie instytucje, organizacje i osoby, które chcą pomóc w szukaniu pozostałych części maszyny.

Szuka również krewnych załogi samolotu Boeing B-17G numer 44-8046 z 457 Grupy Bombowej, 750 Dywizjon Bombowego lub weteranów 8 Armii Lotniczej (albo ich krewnych), którzy brali udział w nalocie na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach 7 października 1944 r. Dane kontaktowe znajdują się na stronie muzeum.

Czytaj też:

Odnaleziono wrak okrętu USA, który walczył do samego końca. Spoczywa na głębokości aż 7 km