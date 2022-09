Szczepienie drugą dawką przypominającą przeciwko COVID-19. Adam Niedzielski podał datę

Adam Niedzielski podkreślił na konferencji prasowej, że „najważniejszą bronią” w walce z koronawirusem pozostają szczepienia. – Od 16 września wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12. roku życia, które oczywiście przyjęły podstawowy schemat i pierwszy booster – poinformował minister. Do tej pory drugą dawkę przypominającą mogły przyjąć osoby powyżej 60. roku życia, a także wszystkie osoby po ukończeniu 12. roku życia, które mają zaburzoną odporność.

Druga dawka przypominająca szczepionki przeciwko COVID-19

Niedzielski przekazał, że „dotychczas wystawiono około 5 milionów e-skierowań na drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19”, z czego skorzystało „mniej więcej 1,6 mln osób”. Z kolei teraz wystawionych zostanie kolejne 5,8 miliona e-skierowań. – Będziemy mieli mniej więcej 9 milionów osób do zaszczepienia – wskazał.

– Szczepienie drugą dawką przypominającą będziemy robili już nowym preparatem. On jest ukierunkowany na Omikron w wersji BA.1. Jeżeli chodzi o dostawy szczepionek w tym wariancie to na wrzesień mamy zagwarantowane 4 mln preparatów, około 2 mln od Pfizera i około 2 mln od Moderny – powiedział szef Ministerstwa Zdrowia. – Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie, żeby od jutra zapisywać się na szczepienie – dodał.

Koronawirus w Polsce. „Wyraźne zwiększenie liczby zakażeń”

Minister zdrowia przekazał też najnowsze informacje o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. – W ostatnich dwóch tygodniach mamy do czynienia z przyspieszeniem jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Jest to związane z powrotem do zwykłych aktywności jak praca i dzieci do szkół. O ile widzimy wyraźne zwiększenie liczby zakażeń, bo ostatnie wyniki oscylują na poziomie 6 tys. zakażeń w ciągu doby, to po stronie liczby hospitalizowanych pacjentów nie widzimy dynamicznego zwiększenia – powiedział Niedzielski. Zaznaczył też, że od ponad półtora miesiąca „bardzo stabilna sytuacja” jest w przypadku pacjentów znajdujących się pod respiratorami.

– Sytuacja w Polsce na tle Europy jest również niejednoznaczna dosyć. W części krajów Europy Południowej mamy pewne przyspieszenia jeśli chodzi o liczbę zakażeń, ale charakterystyka zjawiska jest bardzo podobna, bo hospitalizacje tam nie rosną. Natomiast w części Europy widzimy spadki zakażeń. Weszliśmy w okres stabilizacji pandemii – zaznaczył Niedzielski.

