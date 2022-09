Wydłużenie kadencji samorządów. Posłowie PiS złożyli projekt

- Projekt ustawy został przekazany marszałek Witek. Następuje propozycja zmiany kalendarze wyborczego. Od 30 grudnia do 30 stycznia 2024 r. premier będzie określał termin wyborów samorządowych. Te wybory będą musiały się odbyć pomiędzy 31 marca, a 23 kwietnia 2024 r. Mamy cztery niedziele, kiedy te wybory będą się mogły odbyć - mówił w Sejmie poseł Paweł Hreniak.

Wybory mogłyby się odbyć 31 marca - w niedzielę wielkanocną, 7 kwietnia, 14 kwietnia bądź 21 kwietnia. - Po konsultacji z PKW zostanie podjęta decyzja o terminie wyborów. To pierwszy termin, który nie spowoduje kolizji z wyborami do Parlamentu Europejskiego. To termin, który daje możliwość prowadzenia kampanii po zimie, by rozmawiać z mieszkańcami w normalnych warunkach atmosferycznych - mówił poseł Hreniak.

Przesunięcie daty wyborów samorządowych

- Powodem (zmiany terminu wyborów samorządowych - red.) jest uniknięcie kolizji, zamieszania z nałożenia się z dwóch niezwykle ważnych wyborów - parlamentarnych i samorządowych. Nam zależy na tym, żeby te wybory były przejrzyste, zorganizowane tak, żeby nikt nie mógł kwestionować ich wyniku - podkreślił.

Zgodnie z kalendarzem wybory samorządowe powinny odbyć się jesienią przyszłego roku. Jednak w związku z wydłużeniem kadencji samorządów do pięciu lat termin głosowania zbiegnie się z terminem wyborów parlamentarnych. PiS już od dłuższego czasu przymierzał się do wydłużenia kadencji samorządów, ale oficjalnie taki krok zapowiedział Jarosław Kaczyński w czasie wizyty w Mielcu.

