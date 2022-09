Pierwszy śnieg już w weekend. Na szczęście wystąpi tylko lokalnie

Tegoroczne lato było bardzo ciepłe, ale nie rekordowe. Jak poinformowało Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, we Wrocławiu, Toruniu i Lesznie mieliśmy 25 upalnych dni, a na przeważającym obszarze kraju było ich od 13 do 24. Rekord to 37 upałów z 2015 roku. Takim wynik zanotowała wówczas stacja w Opolu.

Najnowsze prognozy dowodzą, że upały i dni ze względnym ciepłem są już tylko wspomnieniem. Podczas weekendu stery w pogodzie przejmie jesień, a to zwiastuje kolejne drastyczne spadki temperatury. W Tatrach pojawią się pierwsze opady śniegu.

Pogoda na weekend. Przygotujmy cieplejsze ubrania

Jeszcze w piątek na przeważającym obszarze kraju odnotujemy 15-17℃. Chłodniej, bo do 13-14℃ będzie na północy, a w okolicy Zakopanego odnotujemy ok. 11℃. Niestety kolejne dni przyniosą spadki. W sobotę temperatura osiągnie maksymalnie 14-16℃, a na południu nie przekroczy 14. kreski. Jeszcze o 1-2℃ zimniej będzie w niedzielę. Wówczas tylko na północnym zachodzie i północnym wschodzie słupki rtęci zatrzymają się w pobliżu 15℃. W pozostałych regionach będzie to 12-14℃, a w Zakopanem w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy maksymalnie 4℃.

Spadek temperatury to jednak nie wszystko. Podczas całego weekendu we znaki będą dawały się również opady deszczu. O ile w piątek i sobotę sumy opadów w większości regionów nie przekroczą 1 mm, o tyle w niedziele będą one już znacznie intensywniejsze. W okolicach Zakopanego może spaść do 16 mm deszczu, na południu i zachodzie będzie to ok. 4-6 mm.

Pogoda w Tatrach. Pierwszy śnieg na polskich szczytach

Dobrych wiadomości nie mamy również dla tych, którzy najbliższy weekend chcieli spędzić na górskich wędrówkach. Z prognoz udostępnionych przez Tatrzański Park Narodowy wynika, że czekają nas pierwsze opady śniegu.

Od niedzieli 18 września w ciągu dnia temperatura na Kasprowym Wierchu będzie utrzymywała się na poziomie -1℃. Aż do wtorku mogą występować opady śniegu, które każdego dnia będą coraz bardziej intensywne. Zabielić może się również w Doinie Pięciu Stawów, choć tu warstwa białego puchu będzie szybko znikać, ponieważ w ciągu dnia temperatura wyniesie ok. 1℃.

W niższe partie Tatr śnieg jeszcze nie dotrze, jednak w prognozach pojawiają się opady deszczu. W takich warunkach szlaki będą bardzo śliskie, dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie, a także ostrożność.

