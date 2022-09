Lech Wałęsa otrzymał zaproszenie na pogrzeb Elżbiety II. „Czas mija nieubłaganie”

7 sierpnia Lech Wałęsa trafił do szpitala, o czym sam poinformował na Facebooku. „Bywa i tak” – napisał pod zdjęciem, na którym widać go leżącego na szpitalnym łóżku i podpiętego do aparatury. Były prezydent, który w październiku skończy 79 lat, nie ujawnił jednak, co mu dolega. Kilka dni później w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Wałęsy w szlafroku na wózku inwalidzkim z podpisem „światło w tunelu”. Były prezydent odnotował też odwiedziny w szpitalu prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

W sobotę „Fakt” zapytał biuro byłego prezydenta, czy ten planuje wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych Elżbiety II. – Było powiadomienie od pani ambasador Anny Clunes, jednak ze względu na stan zdrowia szef z wielką przykrością musiał zrezygnować z wyjazdu na uroczystości pogrzebowe Jej Wysokości Królowej Elżbiety II – poinformował „Fakt” Marek Kaczmar, dyrektor biura Lecha Wałęsy.

– Zmiana czasu, klimatu, lekkie przeziębienie, ma swoje lata. Czas mija nieubłaganie – informuje asystent Wałęsy.

Pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 19 września. Wiadomo, że w uroczystościach weźmie udział ok. 500 zagranicznych dygnitarzy. Swój udział potwierdzili już m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Pojawiają się spekulacje, że Ukrainę podczas uroczystości będzie reprezentowała Ołena Zełenska. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda.

Jak wcześniej informowaliśmy państwowy pogrzeb królowej odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w poniedziałek, 19 września o godzinie 11:00 czasu BST (o 12:00 czasu polskiego). Nabożeństwo w kaplicy św. Jerzego w Windsorze odbędzie się tego samego dnia o godzinie 16:00. Obecnie trumna z ciałem królowej znajduje się w Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim i przybyła tam w procesji z Pałacu Buckingham w czwartek po południu.

„Obecnie Gwardia Królewska w Pałacu Westminsterskim prowadzi ciągłe czuwanie nad trumną Jej Królewskiej Mości. Każda warta trwa przez sześć godzin, a poszczególni członkowie ceremonialnych oddziałów zmieniają się co 20 minut.

