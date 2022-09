Babie lato nadal możliwe? Znamy prognozy długoterminowe na początek października

Opady deszczu i chłód, to właśnie z tymi dwoma elementami będzie nam się kojarzył tegoroczny wrzesień. Zgodnie z prognozami długoterminowymi, ostatnie dwanaście dni miesiąca przyniesie niewielkie zmiany. Nadal będzie chłodno, pochmurnie i deszczowo, choć na zachodzie możemy spodziewać się sporych wzrostów. Pozytywną niespodziankę może przynieść październik.

Pogoda długoterminowa do końca września

Zarówno poniedziałek 19 września, jak i wtorek 20 września upłynął pod znakiem intensywnych opadów. Najtrudniejsza sytuacja będzie panowała nad morzem. W rejonie Zatoki Gdańskiem w ciągu doby może spaść do 58 mm wody. W kolejnych dniach opady będą symboliczne, jednak od niedzieli 25 września aż do czwartku 29 września sumy opadów ponownie będą sięgać 5-12 mm.

Pozytywnie może zaskoczyć temperatura. Szczególnie zadowoleni powinni być mieszkańcy zachodnich regionów, ponieważ tam właśnie prognozowane są wzrosty do 15-16℃ w dniach 19-23 września, a w sobotę 24 września słupki rtęci zatrzymają się w okolicy 18. kreski. Im dalej na wschód, tym będzie chłodniej. W centrum do końca tygodnia będziemy odnotowywać ok. 13-15℃, a przy wschodniej granicy od 10 do 14 st. C.

Kolejne drastyczne zmiany w pogodzie rozpoczną się w niedzielę 25 września. Właśnie wtedy z zachodu dotrze do nas kolejna masa chłodniejszego powietrza i w całym kraju na termometrach zobaczymy maksymalnie 12-14℃. Kolejne dni przyniosą spadki do 10-14℃. Taka sytuacja utrzyma się do końca miesiąca.

Ocieplenie na początku października. Babie lato nadal możliwe

Poprawę pogody może przynieść początek października. Prognozy długoterminowe wskazuję, że w sobotę 1 października na zachodzie odnotujemy 17-18℃, a w pozostałych regionach możemy spodziewać się 14-15℃. Jeszcze cieplej powinno być w niedzielę 2 października. Wówczas nad morzem odnotujemy nawet 19℃. Przyjemniej zrobi się również w pozostałych regionach, a na termometrach zobaczymy 15-17 st. C.

Niewykluczone, że w październiku na kilka dni zrobi się bardzo ciepło. Jak tłumaczy Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, w pogodzie regularnie dochodzi do pewnych osobliwości. Jedną z nich jest ochłodzenie w okresie 13-23 września, a drugą nadejście babiego lata. „Do takiej «osobliwości» można zaliczyć okres «babiego lata», kiedy to zanikają kontrasty termiczne kontynentu oraz oceanu i następuje względny «spokój» cyrkulacyjny. „Babie lato” występuje najczęściej w okresie 8 – 17 października a przed tym okresem często notuje się zjawisko ochłodzenia wczesnej jesieni, które wg obserwacji, wyodrębnia się w dniach 13 – 23 września. W tym roku ten okres właśnie doświadczamy na swojej skórze” – tłumaczą meteorolodzy.

