Wrócą obostrzenia i obowiązek noszenia maseczek? Ważna deklaracja Adama Niedzielskiego

20 września Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby (19-20.09) testy na obecność koronawirusa dały pozytywny wynik u 7677 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób (2 wyłącznie z powodu COVID-19 a u 14 zdiagnozowano także choroby współistniejące). W rozmowie z Radiem Plus ministra zdrowia zapytano o plany rządu na walkę z pandemią, przede wszystkim w kontekście możliwości wprowadzenia nowych restrykcji czy przywrócenia obowiązku noszenia maseczek.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia?

– Żadnych nowych obostrzeń nie będzie, bo mamy do czynienia z innym przebiegiem pandemii koronawirusa. Szósta fala pojawiła się w czasie wakacji, liczba zachorowań była wówczas stosunkowo mała. We wrześniu wróciliśmy do szkół i do pracy, między nami jest więcej interakcji społecznych, dlatego automatycznie nowych zakażeń jest nieco więcej – tłumaczył Adam Niedzielski.

Minister zdrowia doprecyzował, że chodzi tutaj raczej o „przeskalowanie a nie realny wzrost liczby zakażeń COVID-19”. – Na pewno nie możemy mówić o wielkich wzrostach. Wręcz przeciwnie, pierwszy raz od początku września odnotowaliśmy niewielki spadek – przy zwiększonej liczbie testów z 20 do 23 tysięcy, liczba potwierdzonych przypadków spadła o 200 – dodał.

