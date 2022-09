Były dyrektor TVP3 wraca do TAI? Paweł Gajewski ma objąć nową-starą funkcję

Na początku września Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Dzień później nowy prezes Mateusz Matyszkowicz podjął decyzję, że ze stanowiskiem szefa TVP3 pożegna się Paweł Gajewski.

Paweł Gajewski z nową-starą funkcją? Nieoficjalne doniesienia

Paweł Gajewski zaczynał w TVP jako wicedyrektor w biurze spraw korporacyjnych. W lutym 2018 roku awansował na wiceszefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) do spraw operacyjnych, a w październiku tego samego roku objął stanowisko zastępcy dyrektora TAI. Wirtualne Media przypominają, że od 2016 roku Gajewski odpowiadał też za organizację i przebieg kolejnych debat wyborczych. Ponadto był producentem filmów dokumentalnych m.in. o Krzysztofie Krawczyku. W maju 2021 roku został redaktorem naczelnym i dyrektorem TVP3.

Jak ustalił „Presserwis”, Paweł Gajewski wraca do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na swoje poprzednie stanowisko: zastępcy dyrektora ds. operacyjno-ekonomicznych. Zajmował je do lutego 2021 roku, potem nie było obsadzane.

Jacek Kurski wejdzie do rządu?

Wciąż pojawiają się także spekulacje dotyczące przyszłości politycznej Jacka Kurskiego. Z nieoficjalnych doniesień Radia Zet wynika, że były już prezes TVP ma objąć funkcję ministra cyfryzacji. Do tych spekulacji odniósł się rzecznik PiS na antenie Radia Zet. – O tym kto i czy zasili rząd, będzie decydować kierownictwo PiS i premier. To on dobiera sobie współpracowników – stwierdził Radosław Fogiel. – Jeżeli będzie coś do „zarzecznikowania”, to obiecuję, że będę o tym informował – kontynuował.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Jacek Kurski ma wejść do rządu. Zostanie dla niego przywrócone ministerstwo