Morawiecki udostępnił klip, który przypomina politykę Tuska wobec Rosji. „Nie kłam Donald!”

Trwający niewiele ponad minutę klip rozpoczyna się od niedawnej wypowiedzi Tuska, który oświadczył, że wielu polityków ma „wytatuowaną literę «Z» na czole”.

Co oznacza litera „Z”?

Wyjaśnijmy, że w ten sposób zarzucił im działania na korzyść Rosji. Litera „Z” – zwana potocznie rosyjską swastyką – stanowi bowiem symbol poparcia dla wojsk rosyjskich, atakujących Ukrainę.

Jest ona malowana przez Rosjan na sprzęcie wojskowym, np. czołgach czy pojazdach opancerzonych, które wzięły udział w inwazji, w celu ich łatwiejszej identyfikacji. Na początku marca, rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu oznajmił, że „Z” to skrót od zwrotu „Za pabiedu!” (pol. Za zwycięstwo!).

Kompilacja wypowiedzi sprzed lat

W odpowiedzi na wspomniane słowa, twórcy klipu stworzyli kompilację archiwalnych wypowiedzi Tuska na temat współpracy Polski z Rosją w kwestii energetyki. Pochodzą one z czasów, gdy Tusk stał na czele rządu w latach 2007-2014.

W klipie przypomniano o umowie gazowej z Rosją, którą podpisał ówczesny wicepremier Waldemar Pawlak, plan sprzedaży koncernu Lotosu Rosjanom oraz umorzenie Gazpromowi przez Polskę długu w wysokości miliarda złotych. Nagranie kończy się hasłem „Nie kłam Donald!”.

„Nasza współpraca gazowa z Rosją będzie jeszcze przez wiele lat kwitła”, „Gaz w relacjach polsko-rosyjskich nie może i nie powinien być przedmiotem polityki, a wyłącznie dobrze pojętego wspólnego interesu” czy „Współpracujemy energetycznie z Rosją. Samo w sobie nie jest to grzechem” – brzmią przykłady dawnych wypowiedzi Tuska.

„Ten człowiek mówił o tym kanale..”.

„Donald Tusk jest tak wiarygodny w swoich geopolitycznych prognozach jak dostawy gazu z Rosji..”. – skomentował udostępnione nagranie premier Mateusz Morawiecki.

To już kolejna sytuacja, gdy premier zarzuca swojemu poprzednikowi prowadzenie przed laty spolegliwej polityki wobec Rosji. Morawiecki skrytykował Tuska również podczas uroczystości otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej, która odbyła się w sobotę, 17 września.

- Dziś spotykamy się we wrześniu 2022 roku, ale był też inny wrzesień, 13 lat temu. Kiedy ówczesny premier podpisał umowę samoograniczającą prawa RP do Zalewu Wiślanego. Podpisał ją z Władimirem Putinem. Ten człowiek mówił o tym kanale żeglugowym, że to polityczny trik PiS, a jego główny doradca mówił, że to największy nonsens gospodarczy – skomentował Morawiecki.

