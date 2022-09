Morawiecki o zwiększeniu wydatków na Wojsko Polskie. „Polska armia modernizuje się w rekordowym tempie”

W środowy poranek, Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu, w którym zapowiedział eskalację wojny na Ukrainie.

Chodzi o przeprowadzenie częściowej mobilizacji oraz poparcie dla pseudoreferendów ws. przyłączenia do Rosji obwodów donieckiego, ługańskiego oraz części cherońskiego i zaporoskiego.

138 miliardów zł na Wojsko Polskie

Przy tej okazji, premier Mateusz Morawiecki opublikował po popołudniu wpis na Facebooku. Poinformował w nim o działaniach rządu na rzecz możliwie szybkiego zmodernizowania i wzmocnienia naszych sił zbrojnych.

Przede wszystkim, w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano rekordową kwotę 138 miliardów złotych na Wojsko Polskie. W przyszłym roku zaczną także napływać do Polski dostawy nowoczesnego uzbrojenia, zakupionego przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej.

„Ciągle inwestujemy w polską armię i przemysł zbrojeniowy (...) Otrzyma ono amerykańskie czołgi Abrams, baterie rakiet Patriot, myśliwce F-35, koreańskie FA-50 i armatohaubice oraz mnóstwo broni przeciwrakietowej. Chcemy też przyjąć do służby co najmniej 20 000 żołnierzy WOT. Rosja nie może zwyciężyć na Ukrainie! Działania Putina powodują jedynie, że NATO staje się coraz silniejsze, a Polska armia modernizuje się w rekordowym tempie! Stawiamy tamę rosyjskiemu imperializmowi – tu i teraz!” – napisał premier.

Wspólne manewry z Amerykanami i Brytyjczykami

Morawiecki zwrócił również uwagę, że napaść Rosji na Ukrainę doprowadziła do konsolidacji państw NATO. Jej przykładem są manewry wojskowe „Niedźwiedź-22”, które rozpoczęły się w ubiegły poniedziałek.

Na poligonie w Nowej Dębie w województwie podkarpackim ćwiczą wspólnie żołnierze z Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

„Putin grozi światu eskalacją wojny. Odpowiedź na to może być tylko jedna – pokazanie naszej siły i determinacji w dążeniu do obrony Polski i Europy (...) NATO jest dziś silniejsze niż przed 24 lutego. Jeżeli rosyjski imperializm rozumie tylko siłę – to siłę tę pokażemy! Będziemy zwiększać nasze możliwości obronne. Polskie, amerykańskie i brytyjskie wsparcie dla Ukrainy jest bezcenne – i pomoc tę będziemy kontynuować” -

Czytaj też:

Pierwszy Patriot niebawem rozpocznie stacjonowanie w Polsce. Należy się spodziewać kolejnych dostaw