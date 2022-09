Poseł PiS „za” 500 plus dla kolejnej grupy społecznej. Bezdzietni nie dostaną nic?

Do Sejmu trafiła petycja obywatelska o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500 złotych dla małżeństw z 50-letnim stażem – poinformowała „Gazeta Wyborcza”. To już druga tego typu inicjatywa. Wcześniej podobna petycja trafiła do Kancelarii Prezydenta. Posłowie nowym pomysłem mogą zająć się jeszcze tego roku.

Inicjatorzy idei tłumaczą, że małżeństwa z długim stażem często mają problem związania końca z końcem, a ich świadczenia nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Poseł PiS anonimowo powiedział „GW”, że „wypłata świadczenia byłaby jasnym sygnałem o wspieraniu małżeństw”. W Polsce rozwodzi się co trzecie małżeństwo.

500 plus dla małżeństw z 50-letnim stażem? Poseł PiS „za”

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że będzie namawiał kolegów do przyznania 500 plus kolejnej grupie społecznej. Pod znakiem zapytania jest m.in. częstotliwość wypłat. Pieniądze mogłyby być wypłacane co miesiąc lub raz roku. Kolejną sprawą jest, czy świadczenie objęłoby wszystkie małżeństwa, czy tylko te, które wychowały dzieci.

Poseł przyznał, że jego zdaniem bezdzietni nie powinni być nagradzani. Pomysł krytykują eksperci. Dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z AGH zauważył, że w trudniejszej sytuacji finansowej są, chociażby samotni emeryci. 500 plus dla małżeństw z długim stażem nie popiera także prof. Irena Kotowska z SGH, która także zwróciła uwagę na ten aspekt. – To kolejna próba skierowania pieniędzy do określonej grupy wyborczej – skomentowała.

