„Bałtyk w ogniu” podczas manewrów REKIN-22. Blisko 20 okrętów ćwiczy na Bałtyku

Manewry marynarki wojennej pod kryptonimem REKIN-22 to największe w tym roku ćwiczenia na Bałtyku. Blisko 20 okrętów wojennych z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, wspólnie z innymi służbami, ćwiczą ochronę szlaków morskich, niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza oraz zapewnienie swobodnego przepływu towarów do państw sojuszniczych. Scenariusze manewrów zaczęto opracowywać ponad 10 lat temu.

Spośród polskich jednostek w manewrach bierze udział 3 Flotylla Okrętów, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża oraz Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także Morska Jednostka Rakietowa. Poza tym działania okrętów wspierają samoloty i śmigłowce Sił Powietrznych oraz Wojska Specjalne. Załogi okrętów trenowały m.in. holowanie uszkodzonej jednostki czy odpieranie ataków przypuszczanych przez szybkie łodzie motorowe, wykonywały również zadania ogniowe.

Kluczowe ćwiczenia dla bezpieczeństwa na Bałtyku

Na stronie Marynarki Wojennej RP czytamy, że 3. Flotylla Okrętów to największy związek taktyczny Marynarki Wojennej, a jej „zasadniczą siłę uderzeniową stanowią fregaty rakietowe, okręty rakietowe i korweta zwalczania okrętów podwodnych”. Natomiast głównym zadaniem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża jest „obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego”. Z kolei Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania m.in. „nawodnych sił okrętowych przeciwnika”.

„Przygotowując ćwiczenie zaplanowano w nim udział sił niezbędnych do zapewnienia kompleksowej ochrony w rejonie Bałtyku, w tym między innymi fregaty rakietowej, korwety patrolowej, okrętu rakietowego, okrętów dowodzenia siłami obrony przeciwminowej, okrętu transportowo – minowego, niszczyciela min, trałowców, okrętu hydrograficznego, okrętów ratowniczych, zbiornikowca oraz pomocniczych jednostek pływających” – czytamy w komunikacie Centrum Operacji Morskich. „Ćwiczenia o takim charakterze są kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego” – dodano.

