Policja szuka 27-letniej matki dwójki dzieci. Pojechała na dyskotekę i nie wróciła

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu prowadzą poszukiwania zaginionej 27-latki. Ruslana Ksheminska ostatni raz była widziana w sobotę 3 września 2022 roku na ulicy Łangowskiego w Zabrzu, skąd pojechała do Katowic na dyskotekę w centrum miasta. Kobieta do tej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Portal katowice24.info podał, że o zniknięciu Ukrainki funkcjonariuszy zaalarmowali po trzech dniach nieobecności 27-latki jej sąsiedzi, którzy także pochodzą z Ukrainy. Ruslana Ksheminska ma dwójkę małych dzieci w wieku 4 lat oraz sześciu miesięcy. Początkowo zajmowali się nimi sąsiedzi, ale później dzieci po interwencji policji i pracowników MOPR-u zostały tymczasowo przekazane rodzinie zastępczej.

Zabrze. Policja poszukuje zaginionej Ruslany Ksheminskiej

Według nieoficjalnych informacji serwisu katowice24.info z Ukrainy do Polski ma przyjechać babcia dzieci, aby się nimi zaopiekować. Ruslana Ksheminska kilka dni po opuszczeniu mieszkania miała kontaktować z partnerem, który został w Ukrainie. Mężczyzna miał powiedzieć policjantom, że kobiecie w przeszłości zdarzyło się znikać na kilka dni i imprezować. Ruslana Ksheminska do Polski przyjechała tuż po wybuchu wojny w Ukrainie podczas fali uchodźców.

Zabrzańska policja prosi o pomoc wszystkich, którzy posiadają informacje o miejscu pobytu 27-latki. Można to zrobić, kontaktując się z Komendą Miejską Policji w Zabrzu pod numerem tel. 47 8543 255 lub numerem alarmowym 112. Ruslana Ksheminska ma około ma 165 cm wzrostu, jest szczupła, ma ciemne oczy, normalny nos i uszy, oraz długie, ciemne i proste włosy. Na jednym ze zdjęć widać, że kobieta ma na lewej ręce tatuaże.

