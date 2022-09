Nawalanka Putinem – w opozycji mówią o złej taktyce Tuska. „Ma to na własne życzenie”

– Wzywam nie do ustalenia czegoś oczywistego, ale do determinacji, by wyeliminować z życia publicznego Polski wszystkie niebezpieczne fenomeny, które tę literkę "Z" mają jako swój emblemat. My także mamy swoją robotę do wykonania w tej konfrontacji między politycznym wschodem, autorytaryzmem, pogardą dla człowieka i mniejszości, a tym naszym światem. (…)Tak wielu polityków, tak wiele sił politycznych w naszym świecie ma też tę literkę „Z”, niczym wytatuowaną, na czole – mówił lider PO na konferencji „Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO – rola Polski” u byłych prezydentów, a już kilka godzin później słowa Donalda Tuska specjalnym spotem kontrowało PiS.

W nagraniu przypomniano archiwalne dokumenty i wypowiedzi, z okresu rządów Donalda Tuska, w których próbowano łagodzić stosunki z Rosją.