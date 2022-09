Równonoc jesienna 2022. Co właściwie oznacza przesilenie?

Pierwszy dzień jesieni wiążę się z tzw. równonocą jesienną. 23 września dzień zrówna się z nocą - oba będą trwać równe 12 godzin a przez krótki czas Słońce będzie z taką samą mocą oświetlać obie półkule ziemskie. Przez kolejne pół roku Słońce dłużej oświetlać będzie południową półkulę Ziemi. Aż do Bożego Narodzenia noce będą zdecydowanie dłuższe.

Jakie są konsekwencje równonocy jesiennej?

Równonoc jesienna wpływa nie tylko na ilość promieni słonecznych w ciągu doby, ale także na nasze samopoczucie. Wiele osób narzeka na spadek nastroju, ciągłe zmęczenie, senność czy apatię. Niektórzy zmagają się natomiast z nadmierną drażliwością oraz napięciem. Negatywne skutki przesilenia bywają potęgowane przez zmianę czasu na zimowy, która wytrąca organizm z rytmu dobowego.

Sposoby na jesienne przesilenie. Jak sobie radzić ze spadkiem nastroju?

Jesienna chandra powoduje, że nie mamy ochoty na aktywność fizyczną, jednak warto przekonać się do spacerów w cieplejsze dni. Co więcej, wystarczy poruszać się przez ok. 20-30 min w ciągu doby, aby poczuć napływ endorfin. Warto też zadbać o odpowiednią dietę oraz suplementację, ponieważ niewielka ilość światła słonecznego sprawia, że organizm zmaga się z niedoborem witaminy D.

Jeżeli jednak mamy do czynienia z dłuższym spadkiem nastroju bądź innymi, niepokojącymi objawami, warto skonsultować się ze specjalistą. Okazuje się bowiem, że jesienią wzrasta m.in. ryzyko zawałów czy liczba chorych na depresję, dlatego należy poważnie podejść do obserwowanych symptomów i skorzystać z profesjonalnej pomocy medycznej.

