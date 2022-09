Maciej Stuhr komentuje burzę ws. państwowych odznaczeń. „Im więcej dowodów na draństwo...”

W piątek 23 września o godz. 15:00 w Belwederze rozpocznie się uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń państwowych. Jak poinformowano na stronie prezydenta, Ordery Orła Białego trafią do założycieli i działaczy KOR. Otrzymają je Mirosław Chojecki, Antoni Macierewicz oraz Piotr Naimski.

Antoni Macierewicz otrzyma Order Orła Białego. „Grubo Panie Prezydencie”

Informacja o przyznaniu Antoniemu Macierewiczowi odznaczenia, jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem, wywołała komentarze. „Panie Prezydencie, czy prawdą jest, że dzisiaj w tajemnicy przed społeczeństwem wręcza Pan Antoniemu Macierewiczowi Order Orła Białego? Czy to za kłamstwa smoleńskie, czy może za zdewastowanie armii?” – napisał Paweł Olszewski, poseł KO.

„To mówicie, że Macierewicz za #kłamstwoSmoleńskie za publiczne pieniądze i rozbrojenie polskiej armii, ma zamiast wyroku dostać Order Orła Białego? Grubo Panie Prezydencie” – skomentowała z kolei Katarzyna Lubnauer. Do wpisu posłanki KO odniósł się rzecznik PiS. „Polecam lekturę, choć co prawda najlepiej by było przed napisaniem tego tweeta” – ocenił Radosław Fogiel, dołączając link do artykułu zatytułowanego „46 lat temu powołano Komitet Obrony Robotników”.

Na oficjalnej stronie prezydenta pojawiła się także krótka notatka o Antonim Macierewiczu. „Jeden z liderów opozycji antykomunistycznej, aresztowany po wydarzeniach Marca ’68, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej »KOR«. Twórca podziemnego pisma »Głos«, jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Więzień polityczny, aresztowany ponad dwadzieścia razy” – czytamy.

Maciej Stuhr: Tu by się przydała beatyfikacja

Komentarze dotyczące przyznania państwowych odznaczeń płyną nie tylko ze środowiska politycznego. Głos w sprawie zabrał także Maciej Stuhr. „Mechanizm jest chyba dość prosty. Im więcej dowodów na draństwo, tym większa i tym szybciej musi przyjść nagroda, żeby to jakoś zrównoważyć. Żeby to wszystko się nie rozleciało. Ale obawiam się, że Order Orła Białego to jednak w tym przypadku za mało. Tu by się przydała beatyfikacja” – napisał aktor na Facebooku.

