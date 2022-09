Ilu Rosjan wjechało do Polski? „Fala uciekinierów może dopiero nadejść”

Od poniedziałku, 19 września, obowiązuje rozporządzenie, na mocy którego ograniczony został ruch graniczny w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej na drogowych, kolejowych, rzecznych, lotniczych i morskich przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do Polski. W odniesieniu do lotniczych i morskich przejść granicznych wejdą one w życie tydzień później – w poniedziałek, 26 września 2022 r.

Nie jesteśmy w tym względzie odosobnieni. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia nie wpuszczą Rosjan do Europy, nawet jeśli posiadają ważne wizy Schengen, wydane w innych krajach Unii. W kontekście ogłoszonego w środę przez Władimira Putina dekretu o częściowej mobilizacji szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch był pytany w Polsat News, czy władze Polski rozważają wpuszczanie mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, którzy chcieliby uciec przed powołaniem do armii.

Szef BBN: Żadnych ulg, jeśli chodzi o wpuszczanie Rosjan

Soloch oświadczył, że na chwilę obecną taki scenariusz nie jest rozważany. Podkreślił, że otwarcie granicy dla rosyjskich dezerterów wiązałoby się ze sporym ryzykiem. – Kraje bałtyckie podjęły decyzję, że nie będzie żadnych ulg, jeśli chodzi o wpuszczanie Rosjan. Po prostu jest ryzyko działań hybrydowych, ryzyko prowokacji pod płaszczykiem dezercji– tłumaczył szef BBN.

Jak przypomina „Rzeczpospolita”, Rosjanie od marca 2020 r. mogą przyjeżdżać do Polski tylko w wyjątkowych sytuacjach. „Rosjanie z podwójnym obywatelstwem, z prawem pobytu, kierowcy tirów, studenci nadal wjeżdżają do Europy bez ograniczeń. Podobnie jest w Polsce, gdzie legalne prawo pobytu ma ok. 13 tys. osób z rosyjskim paszportem, 903 mają tu założone firmy” – pisze gazeta.

W środę 190 obywateli rosyjskich wjechało do Polski. Wyjechało w tym czasie 256 Rosjan. – Nie zauważyliśmy wzmożonego ruchu związanego z decyzją o mobilizacji rezerwistów w Rosji – mówi „Rzeczpospolitej” mjr Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Mazursko-Warmińskiego Oddziału Straży Granicznej. Od poniedziałku do środy wjazdu do Polski odmówiono dziesięciu obywatelom Rosji.

Marek Biernacki: Fala uciekinierów z Rosji może dopiero nadejść

- Za niestawienie się na wezwanie wojska grozi wieloletnie więzienie, więc moim zdaniem spełnione są tu przesłanki do zastosowania np. ochrony międzynarodowej czy wiz humanitarnych, jakie stosujemy w przypadku Białorusinów – mówi „Rzeczpospolitej” Marek Biernacki, były szef MSWiA i koordynator służb specjalnych. Jego zdaniem, fala uciekinierów może dopiero nadejść. – Rosjanie myślą o prowokacjach, które wojnę z Ukrainą rozleją na inne kraje i wciągną nas w ten konflikt – dodaje.

Tymczasem niemiecka minister spraw wewnętrznych zadeklarowała w rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, że Niemcy są gotowi na przyjęcie dezerterów z armii rosyjskiej zagrożonych poważnymi represjami. – Kto odważnie sprzeciwia się Putinowi i tym samym naraża się na wielkie niebezpieczeństwo, może ubiegać się o azyl polityczny w Niemczech – tłumaczyła Nancy Faeser.

