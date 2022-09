Zmiany w rządzie przesądzone? „To wróży dłuższą przepychankę”

Trwający od wielu miesięcy spór eskalował do rangi totalnej awantury w czwartek 22 września. W czasie spotkania prezydium komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin zdecydowali się na wymianę ciosów, która przeciągnęła całe spotkanie do rekordowych 6 godzin. O sprawie jako pierwsza informowała „Rzeczpospolita”, a nasi rozmówcy ze Zjednoczonej Prawicy potwierdzają, że spotkanie rzeczywiście miało bardzo ostry przebieg, spór toczył się głównie wokół kwestii energetyki, a po wszystkim nie zapadły ustalenia, które mogłyby doprowadzić do rozluźnienia napięć pomiędzy zwaśnioną dwójką.