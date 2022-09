Tragedia na Mazowszu. 39-letni Ukrainiec leżał na ulicy, przejechał po nim samochód

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego płońskiej komendy policji wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w poniedziałek 26 września około godz. 20.45. Po lokalnej drodze wsi Michałówek, oddalonej o 16 km od Płońska, 27-letni mężczyzna poruszał się samochodem BMW. Doszło wówczas do tragicznego w skutkach zdarzenia.

– Kierujący osobowym bmw 27-latek z gm. Załuski najechał na leżącego na jezdni mężczyznę, którym okazał się być 39-letni obywatel Ukrainy – poinformowała rzecznik prasowy KPP w Płońsku, kom. Kinga Drężek-Zmysłowska. Lekarz, który przybył na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon. Mężczyzna zginął na miejscu.

Jak informują funkcjonariusze, na drodze panowały w tamtym momencie trudne warunki atmosferyczne. Padał intensywny deszcz, przez co widoczność była ograniczona. 27-letni kierowca bmw został przebadany na obecność alkoholu w organizmie, był trzeźwy. Czynności na miejscu prowadziła grupa operacyjno-dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora. Ciało zmarłego mężczyzny zabezpieczono w prosektorium.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności

W związku ze zmieniającymi się warunkami na drogach policjanci zwracają uwagę, by zachować ostrożność. „Panująca obecnie w naszym kraju aura sprawia, że warunki na drodze robią się bardzo zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Dlatego policjanci ruchu drogowego apelują do wszystkich, zarówno do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. Pamiętajmy – prędkość dopuszczalna w czasie intensywnych opadów deszczu czy podczas przymrozków nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!” – czytamy w komunikacie policji.

