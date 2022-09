Próba odwołania Morawieckiego. „Premier wyszedł z tej batalii poobijany”

„Polityka nie ma nic wspólnego z racjonalnością, to są czyste emocje” – mówił filmowy Czerepach z serialu Ranczo, w którym o polityce jest całkiem sporo. Można powiedzieć, że filmowe mądrości nijak się mają do realnego życia, ale w ostatnich dniach oglądaliśmy erupcję emocji na żywo w partii rządzącej – doszło do próby odwołania ze stanowiska premiera Mateusza Morawieckiego. Co prawda oficjalnie nic nie zostało wyartykułowane ale nieoficjalne informacje hulały po wszystkich mediach. Emocje sięgały zenitu ale sensu w tym wszystkim nie było za grosz.