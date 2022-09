Koniec współpracy Kukiza z PiS? Ustalenia „Wprost”

Takie postawienie sprawy oznaczałoby zakończenie trwającej od czerwca 2021 r. współpracy programowej. – Nie ma uchwalonych sędziów pokoju, a więc kończą się wspólne głosowania z PiS – dotyczące nowego rządu czy jakiejkolwiek innej ustawy. Od października, tak jak wielokrotnie deklarowałem, przestaję głosować z PiS – zadeklarował Paweł Kukiz w Radiu ZET.

Lider Kukiz’15 nie wykluczył, że wycofa się z tej zapowiedzi, ale warunkiem koniecznym jest zakończenie prac nad projektami ustaw o sądach pokoju. Dokumenty od dawna są w Sejmie, a od stycznia tego roku działa nadzwyczajna podkomisja ds. rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy (formalnie to głowa państwa jest inicjatorem zmian). Przez ostatnie 9 miesięcy udało się jednak dobrnąć tylko do półmetka prac. Czy to oznacza, że przez kolejne miesiące PiS nie będzie mogło liczyć na wsparcie Kukiza?