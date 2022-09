Chaos wokół rezygnacji Michała Dworczyka. Ryszard Terlecki potwierdza doniesienia „Wprost”

W czwartek 29 września w godzinach wieczornych, przed wyjazdowym posiedzeniem Prawa i Sprawiedliwości, odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył m.in. Ryszard Terlecki. Polityk odniósł się do dwóch tematów szeroko omawianych przez media. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że może dojść do zmiany na stanowisku premiera. Ryszard Terlecki uciął spekulacje i przekazał, że taki ruch nie jest planowany, a co za tym idzie, nadal funkcję prezesa Rady Ministrów będzie sprawował Mateusz Morawiecki.

Michał Dworczyk złoży rezygnację. Ryszard Terlecki potwierdził informacje „Wprost”

Ryszard Terlecki był pytany także o polityczną przyszłość Michała Dworczyka. – Prezes (Jarosław Kaczyński – red.) też stanowczo powiedział, powtarzał kilkakrotnie na posiedzeniach prezydium komitetu politycznego, że wszyscy zajmujący jakiekolwiek kierownicze stanowiska czy w rządzie, czy w partii – muszą być do dyspozycji. Czyli jeżeli ich praca zostanie uznana za niewystarczająco skuteczną, to muszą się liczyć ze zmianą i takie zmiany oczywiście są możliwe – przekazał polityk.

– Z tego, co wiem pan minister Dworczyk, złożył rezygnację ze swojej funkcji – powiedział Ryszard Terlecki. Tym samym polityk potwierdził doniesienia „Wprost” o rychłej rezygnacji Michała Dworczyka. Co ciekawe, zaledwie kilka godzin wcześniej rzecznik rządu poinformował, że szef KPRM nie wykonał jeszcze tego ruchu. Dopytywany przez dziennikarzy, jaki jest stan faktyczny, Ryszard Terlecki odparł: „Złożył albo złoży w najbliższym czasie”. – Zapewniam, że taka rezygnacja nastąpi. To jest kwestia godzin czy dni – podkreślił.

