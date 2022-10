Czterolatek z depresją. Siedmiolatek z myślami samobójczymi. Jak pomóc cierpiącemu dziecku?

Nigdy nie wiem, co odpowiedzieć na pytanie o „modę na depresję”. To głębokie niezrozumienie problemu. Nikt z nas nie zapyta, czy jest moda na chorowanie na raka. Czemu jest taki wzrost zachorowań na raka, musi być jakaś moda na tą chorobę! Przecież to jest absurdalne. Jeśli nie zrozumiemy, że depresja jest chorobą tak samo poważną jak rak, czy cukrzyca i każda inna choroba, która może się wiązać z zagrożeniem życia, nie będziemy w stanie realnie pomagać – powiedziała we „Wprost Przeciwnie” Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji „Twarze depresji”.

Czterolatek z depresją. Siedmiolatek z myślami samobójczymi. Dlaczego dzieci myślą, że ich życie nie ma sensu? – Chorują dzieci na wsiach, w miastach. Depresja może dotknąć każdego z nas. Życie ludzi, którzy nie mają dostępu do leczenia jest zagrożone. Życie naszych dzieci jest zagrożone, bo jak pokazują statystyki, jesteśmy w czołówce w Unii Europejskiej jeśli chodzi o skuteczność zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Ta choroba niesie za sobą śmiertelne zagrożenie, jeśli nie jest leczona prawidłowo – przyznała Morawska-Borowiec mówiąc o 15. Edycji kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, która w Europejskim Dniu Walki z Depresją została zainaugurowana.

Miałam myśli samobójcze. To były fantazje o uldze, jakimś wyjściu, rozwiązaniu Czytaj też: Kolejną odsłonę kampanii społecznej fundacja poświęca dzieciom i młodzieży, wśród których dwukrotnie wzrosła liczba zachorowań na depresję (dane NFZ za 2017 i 2021). Jak w podcaście „Wprost Przeciwnie" mówiła przedstawicielka fundacji, nasilenie zaburzeń depresyjnych i lękowych wiąże się z wieloma czynnikami, m.in. ze skutkami pandemii oraz wojną w Ukrainie. Problem, co podkreślała, jest gigantyczny, bo z danych Komendy Głównej Policji wynika, że liczba prób samobójczych w grupie od 7 do 18 lat systematycznie rośnie: z 730 w 2017 r. do ponad 1400 w 2021 r. W zeszłym roku 127 osób nieletnich odebrało sobie życie. Wielu nie otrzymało odpowiedniej pomocy specjalistycznej, bo – o czym mówi się od dawna – system jest niewydolny, kolejki do specjalistów absurdalnie długie, a i świadomość choroby jeszcze nie zawsze jest wystarczająco duża. Zapisy na 2025 rok – Zadzwoniliśmy do poradni zdrowia psychicznego w wybranych stolicach wojewódzkich i zapytaliśmy o najbliższy możliwy termin konsultacji psychiatrycznej dla dziecka. W Gdańsku są zapisy na 2025 rok, w Bydgoszczy do końca 2023 nie ma już wolnych terminów, a w Rzeszowie na wizytę trzeba czekać dwa lata! – mówiła Anna Morawska-Borowiec podkreślając, że powołana przez nią fundacja świadczy bezpłatną, zdalną pomoc psychologiczną osobom w kryzysie, także kilkulatkom.Bo tych, jak w podcaście „Wprost Przeciwnie" podkreślała założycielka fundacji, jest coraz więcej.

Depresję nazwała „przyjaciółką”. Dziś wyznaje: Syn nie pozwalał mi myśleć o śmierci – Najmłodszy podopieczny ma 4 lata. Mamy dzieci siedmioletnie po próbach samobójczych. Ale największa grupa dzieci z depresją i zaburzeniami lękowymi w naszej fundacji, to dzieci w wieku 12-14 lat – uściśliła. Jak zaznaczała, w przypadku osób dorosłych najskuteczniejszą formą leczenia jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Ale u dzieci w pierwszej kolejności stawiamy na psychoterapię. Zatem jeśli podejrzewamy, że nasze dziecko choruje na depresję, pierwsze kroki stawiamy u psychologa lub psychoterapeuty. Edukacja rodziców to bardzo ważny krok, który mam nadzieję pozwoli nam odciążyć kolejki, które dziś wydłużają się także dlatego, że mamy dzieci uchodźcze obciążone traumą wojenną – mówiła psycholożka. – Poza tym mamy 450 psychiatrów w kraju i tego nie przeskoczymy – dodała. Gościni „Wprost Przeciwnie” mówiła też o całych rodzinach chorujących na depresję, tym, jak jej fundacja pomaga Ukraińcom i jak leczy się depresję u dorosłych, którzy nie reagują na farmakoterapię. Podcast powstał dzięki współpracy ze Studiem Plac.