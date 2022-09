Szczeniaki w środku lasu w zaklejonym kartonie. Uratowała je przypadkowa grzybiarka

Na poruszające serce znalezisko mieszkanka Pomorza natrafiła w piątek 23 września między Bolesławicami a Zębowem w gminie Kobylnica. Po natknięciu się na karton, z którego dochodziło ciche skomlenie, kobieta nie mogła pozostać obojętna. W zaklejonym pudełku bez otworów znalazła sześć szczeniaków, które pomogła przetransportować do schroniska dla zwierząt w Słupsku.

W rozmowie z portalem tvn24.pl pracownica schroniska wyjaśniała, że zwierzęta musiały trafić do lasu krótko przed ich odnalezieniem. – Myślę, że one zostały wyrzucone jeszcze tego samego dnia. Szczeniaki są naprawdę bardzo zadbane i czyste. W kartonie nie było żadnych odchodów, jedynie wymiociny. Mogła to być reakcja stresowa jednego z piesków – tłumaczyła pani Michaela.

Sprawa porzuconych psów zgłoszona na policję

– Jeżeli ktoś w środku lasu, w dodatku w małej miejscowości, porzucił zwierzaki w szczelnie zaklejonym kartonie, to tak naprawdę zostawił je na pewną śmierć. Jeśli ktoś chce, aby zwierzętami się ktoś zajął, zostawia je przy drodze, w pobliżu domów, aby ktoś je znalazł. W kartonie robi otwory, aby zwierzęta mogły oddychać. To też bezduszne, ale daje zwierzakom jakąkolwiek szansę – dodawała.

Sprawa pozostawionych na śmierć zwierząt została zgłoszona na policję. Nagłaśniają ją pracownicy schroniska, którzy stosowny wpis opublikowali na Facebooku. „Nie zostawimy tego bezkarnie, więc bardzo prosimy osoby, które rozpoznają szczeniaki, o kontakt ze schroniskiem pod numerem telefonu 798 109 196” – pisali.

Co grozi za wyrzucenie zwierząt?

Na łamach tvn24.pl oficer prasowy KMP w Słupsku mł asp. Jakub Bagiński przypomniał o konsekwencjach prawnych pozostawienia psów. – Zgodnie z prawem porzucenie zwierzęcia przez właściciela lub inną osobę, pod której opieką zwierzę się znajduje jest jedną z form znęcania się nad zwierzętami. Za taki czyn grozi kara nawet trzech lat pozbawienia wolności. W przypadku szczególnego okrucieństwa sąd może skazać taką osobę nawet na pięć lat więzienia – przekazał.

