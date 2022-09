Dramatyczne sceny na peronie w Gdańsku. Pracownicy PKM uratowali nastolatkę

Pomorska Kolej Metropolitalna w mediach społecznościowych opisała zdarzenie, do którego doszło w środę 28 września. Jak poinformowano, po godz. 19 operatorzy monitoringu zauważyli młodą dziewczynę, która na przystanku PKM Gdańsk Matarnia usiadła na krawędzi peronu. Co więcej, nie reagowała na wezwania przez megafon. Dziewczyna była roztrzęsiona i zapłakana.

Dramatyczne sceny na peronie w Gdańsku. Reakcja pracowników PKM zapobiegła tragedii

„Natychmiast jeden z ochroniarzy udał się na peron, a drugi w tym czasie wezwał na miejsce policję oraz pogotowie ratunkowe. Równolegle dyspozytor ruchu PKM pozostawał w kontakcie z maszynistami najbliższych pociągów, aby w razie potrzeby wstrzymać ich wjazd na ten przystanek. Warto też odnotować, że maszynista przejeżdżającego w tym czasie pociągu SKM Trójmiasto również zgłosił tę sytuację dyżurnej ruchu PKM” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Jak relacjonuje dalej PKM, pracownik ochrony dotarł na przystanek i porozmawiał z nastolatką. Dziewczyna poinformowała go, że chwilę wcześniej zadzwoniła do swojej mamy i się z nią pożegnała. Ochroniarz chciał skłonić nastolatkę, aby wstała, ale jego apele nie przyniosły zamierzonego skutku. Po kilku minutach na miejscu pojawili się policjanci. Funkcjonariusze zaopiekowali się dziewczyną do czasu przyjazdu pogotowia. Nastolatka trafiła do szpitala.

„Ta historia pokazuje, jak ważne jest, abyśmy nie pozostawali obojętni, kiedy jesteśmy świadkami takiej sytuacji” – podsumowuje historię PKM.

