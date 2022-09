Siedliska. Zderzenie ciężarówki z autobusem szkolnym

W piątek 30 września doszło do poważnego wypadku na drodze nr 482 w Siedliskach (województwo łódzkie). Jak podaje Radio Zet, doszło do kolizji – ciężarówka uderzyła w tył autobusu szkolnego. W wyniku zdarzenia ośmioro dzieci zostało rannych, a pięcioro trafiło do szpitali.

Wypadek w Siedliskach. Zderzenie ciężarówki z autobusem szkolnym

– Tuż przed godz. 15 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z autobusem szkolnym, którym podróżowało 20 dzieci w wieku od trzech do 15 lat i dwoje opiekunów. Pięcioro (dzieci – red.) wymagało hospitalizacji – troje trafiło do szpitala w Wieluniu, a dwoje karetki zawiozły do Sieradza. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Z ustaleń reportera wspomnianej rozgłośni wynika, że sytuacja była na tyle poważna, że na miejscu pojawiło się dziewięć zastępów straży pożarnej. Obecni byli także funkcjonariusze policji, którzy prowadzili działania w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

