Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. SG opublikowała zestawienie

Straż Graniczna opublikowała w mediach społecznościowych najnowszy raport dotyczący kryzysu migracyjnego, który został sztucznie wywołany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. W piątek 30 września na terytorium Polski z Białorusi próbowało w sposób nielegalny przedostać się 29 cudzoziemców. W tej grupie byli m.in. obywatele Algierii i Erytrei. Na odcinku patrolowanym przez Placówkę Straży Granicznej Bobrowniki zatrzymano Ukraińca, który przewoził sześciu migrantów.

Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Najnowszy komunikat SG



Mundurowi opublikowali także zestawienie dotyczące skali presji migracyjnej na wspomnianym kierunku. Z danych udostępnionych przez SG wynika, że we wrześniu 2021 roku odnotowano 7667 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski, a we wrześniu 2022 roku – 1298. Przypomnijmy – pod koniec zeszłego roku przy polskiej granicy, na terenie Białorusi, koczowały tysiące migrantów, którzy uwierzyli w złudną obietnicę reżimu Łukaszenki o rzekomej, łatwej możliwości przedostania się do krajów Unii Europejskiej. Polskie władze podjęły decyzję o wybudowaniu zapory na granicy z Białorusią. Wszystko po to, aby ułatwić służbom kontrolowanie sytuacji.

Kilka dni temu były szef MON Antoni Macierewicz stwierdził, że Rosjanie sztukują „nową akcję” na polsko-białoruskiej granicy. – Sytuacja jest poważna. Atak na granicy będzie lepiej przygotowany niż przed rokiem – przewidywał na antenie Polskiego Radia 24. – Mamy do czynienia z nową akcją ze strony rosyjskiej. Lepiej być przygotowanym na gorsze rozwiązanie niż za późno podejmować decyzję – dodał.

Czytaj też:

Zełenski o sukcesach ukraińskiej kontrofensywy. O losach tego miasta zdecydują godziny