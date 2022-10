Kobieta znęcała się nad czwórką swoich dzieci. Miała grozić im śmiercią

Sprawę opisał w sobotę „Super Express”. Małgorzata P. miała niedawno wprowadzić się do Kosienic pod Przemyślem, gdzie zamieszkała wraz z mężem. Kobieta ma czworo dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jak twierdzą sąsiedzi, zaniedbywała je, wyzywała, nie oszczędzając nawet najmłodszego, trzyletniego syna. Dziećmi miał zajmować się głównie mąż kobiety.

– Ona piła nawet w tygodniu, non stop krzyczała na te dzieci. Czasem zwróciłam jej uwagę, żeby nie przeklinała do dzieci, ale ona nic sobie z tego nie robiła. Twierdziła, że to jej dzieci i będzie po swojemu je wychowywać – powiedziała sąsiadka Małgorzaty P. w rozmowie z dziennikarką „Super Expressu”.

Kosienice. Matka znęcała się nad dziećmi, usłyszała zarzut

Z informacji tabloidu wynika, że Małgorzata P. miała nadużywać alkoholu, wyzywać dzieci, a nawet grozić im śmiercią i oddaniem do przytułku. Znęcanie się potwierdziła rzeczniczka policji w Przemyślu, Małgorzata Czechowska. – 26 września policjanci interweniowali w domu rodziny P. w Kosienicach. Kobieta została zatrzymana. Prokuratura zastosowała wobec niej środki zapobiegawcze w postaci zakazu kontaktowania i zbliżania się do dzieci – poinformowała w rozmowie z „Super Expressem”.

– W stosunku do dzieci sąd zastosował zarządzenia opiekuńcze i małoletnie dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Kobiecie został postawiony zarzut znęcania się nad małoletnimi dziećmi. Prokuratura zastosowała wobec tej pani dozór policyjny – dodała policjantka.

