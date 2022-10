Złe wieści dla PiS. Polacy nie wierzą w sztandarowy projekt rządu

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków w sondażu na zlecenie „Super Expressu”, czy zapowiadane dopłaty do ogrzewania i prądu zrekompensują ich podwyżki. Aż 78 proc. badanych uznało, że nie. Pozytywnie odpowiedziało jedynie 14 proc. respondentów, a 8 proc. nie miało zdania. Poza tym 37 proc. ankietowanych stwierdziło, że rząd powinien podnieść świadczenia 500 plus do co najmniej 700 zł. Przeciwnego zdania było 51 proc., a 12 proc. stwierdziło, że „trudno powiedzieć”.

Wśród pytań pojawiło się również to, jakie świadczenia powinni dostać seniorzy w przyszłym roku, oprócz waloryzacji emerytur. 37 proc. respondentów stwierdziło, że 13. i 14. emeryturę, a 22 proc. wskazało na dwie waloryzacje emerytury. 18 proc. uznało, że wystarczy jedynie podstawowa waloryzacja, a 13 proc. nie miało na ten temat zdania. Bardzo jednoznacznie ankietowani odpowiedzieli za to na pytanie o to, czy rząd powinien przedłużyć zerowy VAT na żywność na przyszły rok. Aż 84 proc. uznało, że tak, a jedynie 6 proc. odpowiedziało przeciwnie.

Jak informuje „Super Express”, sondaż Instytut Badań Pollster wykonał w dniach 21–22 września 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1014 dorosłych Polaków.

