Nawet 20 stopni na termometrach. Pogoda oszaleje w drugiej połowie tygodnia

Jeszcze w poniedziałek nie powinniśmy spodziewać się gwałtownych zmian. W całym kraju mogą występować przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie słupki rtęci ledwo przekroczą 10. kreskę. W Tatrach ponownie sypnie śniegiem. Jednak już od wtorku czekają nas istotne zmiany.

Nadciąga ocieplenie. Polska złota jesień w pogodzie

Już od wtorku do Polski z zachodu zacznie docierać masa cieplejszego powietrza. O ile wzdłuż granicy z Niemcami będziemy odnotowywać ok. 15℃, o tyle na wschodzie nadal będzie to maksymalnie 12-13℃. Dobra wiadomość jest również taka, że będzie coraz mniej padać.

Prawdziwa eksplozja ciepła zacznie się jednak w środę. Wówczas już cały kraj znajdzie się pod wpływem ciepłego frontu z zachodu. Na tremometrach zobaczymy od 14-16℃ na wschodzie do nawet 19 na zachodzie. Apogeum gorącej fali czeka nas w czwartek. Wówczas w centrum i na południu możemy spodziewać się nawet 20-21℃.

Do udanych będzie można zaliczyć również początek weekendu. Zarówno piątek, jak i sobota przyniosą bardzo przyjemne wartości na termometrach. 7 października w całym kraju odnotujemy od 16-17℃ do nawet 20℃. Dzień później będzie bardzo podobnie. Temperatura w całym kraju wyniesie bowiem 16-19℃. Od niedzieli poczujemy już wyraźną zmianę. Na północnym zachodzie słupki rtęci spadną w okolice 12. kreski. Wyższych wartości możemy spodziewać się na południu kraju, gdzie nadal będziemy odnotowywać ok. 16-17℃.

Pogoda nie będzie sprzyjać górskim wędrówkom



Ocieplenie to nie koniec dobrych wiadomości. Od środy do soboty nie powinniśmy obawiać się opadów. Lokalnie może pojawić się niewielki deszcz, jednak będzie on symboliczny. Niestety meteorolodzy mają również nieco gorszą informację. Podczas ocieplenia powinniśmy spodziewać się mocniejszego wiatru fenowego. Szczególnie mocno może powiać w górach, a w połączeniu z ociepleniem oznacza to gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej, a tym samym pogorszenie warunków na szlakach.

