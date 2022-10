53-latek miał znęcać się nad matką. Gdy przyjechała policja, chwycił za nóż

Dyżurny lubartowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednej z miejscowości w gminie Michów pijany mężczyzna wszczął awanturę i znęca się nad swoją matką. Gdy policjanci przyjechali we wskazane miejsce, okazało się, że kobieta jest u sąsiadów, gdzie skryła się w obawie o własne życie. Razem z mundurowymi wróciła do miejsca swojego zamieszkania. 53-latek wciąż był na miejscu.

53-latek miał znęcać się nad matką. W czasie interwencji policji był agresywny

W czasie rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna nagle chwycił za nóż i zagroził, że go użyje, jeśli funkcjonariusze podejmą próbę zatrzymania go. Reakcja mundurowych była natychmiastowa, agresor został obezwładniony i zatrzymany. Mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu we krwi.

53-latek trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad matką, a także kierowanie gróźb w stosunku do policjanta w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowej. Sąd Rejonowy w Lubartowie zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

