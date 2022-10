Czy Rosjanie znajdą schronienie w Polsce? Paweł Jabłoński wskazał jedną grupę

Robert Mazurek był ciekawy, czy Rosjanie uciekający w ostatnim czasie ze swojego kraju będą mogli liczyć na schronienie w Polsce, czy będą traktowani jak osoby uciekające przed wojną. Paweł Jabłoński szybko skreślił taką możliwość i wyjaśnił, dlaczego Rosjanie wyjeżdżający obecnie dziesiątkami, a nawet setkami tysięcy ze swojego kraju nie mogą być równani z uchodźcami wojennymi.

– Za wyjątkiem sytuacji, gdzie komuś groziłyby poważne represje, które uprawniałyby go do tego, żeby uzyskać azyl polityczny lub wizę humanitarną, to nie. Dlatego, że to nie są ludzie, którzy są przeciwnikami politycznymi Putina i oni protestują czy uciekają, bo nie chcą wojny. Oni protestują przeciwko mobilizacji, przeciwko temu, że sami mogą nagle poczuć tej wojny konsekwencje – podkreślał Paweł Jabłoński.

– To, że bardzo dużo osób uciekło do Gruzji czy Azji Środkowej nie spowodowało, że ta mobilizacja znacząco zwolniła. Tak naprawdę ułatwianie tym ludziom ucieczki z Rosji uławia zadanie Putinowi, bo ściąga mu z barków ten problem – zwrócił uwagę polityk.

Jabłoński: Przyjmując uciekinierów, pomoglibyśmy Putinowi

– Putin nagle ma duże grupy ludzi, które gdzieś się przemieszczają, nie tam gdzie on by chciał. To też destabilizuje jego państwo. Zwłaszcza, że logistyka akurat w kontekście mobilizacji jest niezwykle mocno obciążona w Rosji. Jeżeli my byśmy teraz otworzyli granice i przyjmowali wszystkich, to byśmy pomogli Putinowi – tłumaczył dalej.

– Zresztą, kto nam zagwarantuje, że za chwilę Ci Rosjanie nie będą stanowili pewnej mniejszości rosyjskojęzycznej, a Putin powie, że musi tej mniejszości „bronić” i dostanie pretekst do ataku – teoretyzował Jabłoński.







