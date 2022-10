Kwota żądanych reparacji podlega waloryzacji. Mularczyk: To już grubo ponad 7 bilionów złotych

W ubiegły poniedziałek, 3 października, szef MSZ Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji, która została wysłana do rządu Niemiec.

Raport został opracowany przez zespół specjalistów

–Strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego prawnego i materialnego uregulowania następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 – tłumaczył Rau.

Przypomnijmy, że 1 września, w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej, na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport na temat strat, jakie Polska poniosła w związku z agresją i okupacją ze strony Niemiec w latach 1939-1945. Zeprezentowana w dokumencie kwota została wyliczona na ok. 6 bilionów 220 miliardów zł.

Raport został opracowany na zlecenie rządu przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, m.in. historyków, ekonomistów i rzeczoznawców majątkowych. Pracami zespołu kierował poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk.

„Jest już ponad 7 bilionów zł”

We wtorkowy poranek, poseł Mularczyk był gościem programu „Sygnały dnia” na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Prowadzący zapytał, czy kwota zawarta w raporcie nt. strat wyrządzonych Polsce przez Niemcy podlega waloryzacji. Mało kto zwrócił bowiem uwagę, że została ona wyliczona 31 grudnia ubiegłego roku.

- Oczywiście, że tak. to jest kwota, która jest na ubiegły rok. Myśmy tę kwotę liczyli już na czerwiec [tego roku – red.] i jest już ponad 7 bilionów zł. Grubo ponad 7 bilionów zł. Ten licznik cały czas tyka i jak wszystko podlega waloryzacji. Kwota podana w raporcie również podlega waloryzacji. Myślę, że w interesie żywotnym Niemiec jest to, żeby jak najszybciej usiąść do stołu rozmów ze stroną polską. Biorąc pod uwagę inflację, ta kwota w sposób dramatyczny będzie rosła. To muszą Niemcy uwzględnić – tłumaczył Mularczyk.

Mularczyk zwrócił uwagę, że kwota reparacji od Niemiec podlega waloryzacji. "Grubo ponad 7 bilionów zł"

Mularczyk podkreślił, że kwota żądanych od Niemiec reparacji wzrasta. "Ten licznik cały czas tyka i jak wszystko podlega waloryzacji"

„Niemcy będą płacić odszkodowania Namibii”

Poseł podkreślił, że domaganie się przez nasz kraj reparacji nie jest nadzwyczajna praktyką. Za przykład wskazał niedawne zobowiązanie się Niemiec do wypłacenia ponad miliarda euro Namibii w południowej Afryce.

– Jest to gest uznania niezmierzonego cierpienia ofiar – skwitował szef niemieckiego MSZ Haiko Maas. Wypłata mav stanowić zadośćuczynienie za masakrę co najmniej 85 tys. członków ludów Herero i Nama, jakiej dopuścili się Niemcy w swej dawnej kolonii na początku XX wieku.

- Na całym świecie toczą się dyskusje o charakterze kompensacyjnym, reparacyjnym, odszkodowawczym. Takie dyskusje toczą się pomiędzy Koreą Południową a Japonią, Kanada czy Stany Zjednoczone płacą kompensacje ludom indiańskim. Niemcy będą płacić odszkodowania Namibii (...) Dyskusje toczą się na całym świecie dlatego, że nasza cywilizacja zachodnia opiera się na prawie do odszkodowania, do kompensacji narodom, krajom, które zostały poszkodowane w wyniku bezprawnej agresji wojennych. Polska ma pełne prawo do odszkodowań, reparacji i rozliczenia (...) Nadzwyczajne jest to, że kraj, który twierdzi, że jest krajem demokratycznym, praworządnym chowa się za jakimiś zupełnie fikcyjnymi blefami – dodał poseł PiS.

Czytaj też:

Polska wysyła notę dyplomatyczną do Berlina ws. reparacji. „Strony powinny podjąć niezwłoczne działania”