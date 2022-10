„Kwestia reparacji jest kwestią zamkniętą”. Spotkanie szefów polskiego i niemieckiego MSZ

We wtorek 4 października w Warszawie odbyło się spotkanie szefów polskiego i niemieckiego MSZ. Annalena Baerbock i Zbigniew Rau rozmawiali m.in. o kwestii noty dyplomatycznej ws. zadośćuczynienia za II wojnę światową, jaką wczoraj podpisał polski minister i wysłał do Berlina. Baerbock już wczoraj odnosiła się do tej kwestii.

Rau: Społeczeństwo polskie wciąż odczuwa traumę wskutek niemieckiej napaści

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa ministrów. Szef polskiego MSZ podkreślił, że to już jego trzecie dwustronne spotkanie z niemiecką minister w tym roku.

– Wskazuje to na intensywność naszej komunikacji politycznej, koniecznej dla zatrzymania reemisji polityki imperialnej w Europie i prób przywrócenia dyktatu siły nad prawem. Polityki hegemonicznej ponad pokojowym współistnieniem narodów równych i wolnych. To właśnie ze względu na dramatycznie odmienne doświadczenia z tradycją i polityką imperialną, Polska i Niemcy mają szanse wspólnie modelowy przykład przezwyciężenia traum powstałych wskutek imperialnej polityki, terytorialnych i materialnych grabieży, prób kolonizacji i eksterminacji całych narodów – mówił polski minister. – Społeczeństwo polskie wciąż taką traumę odczuwa wskutek niemieckiej napaści na Polskę w 1939 roku, niemieckiej okupacji oraz ich negatywnych konsekwencji dla kapitału społecznego, potencjału gospodarczego i dziedzictwa narodowego. To ogranicza i hamuje możliwość dalszego rozwoju i pogłębiania relacji polsko-niemieckich – dodał.

Rau uważa, że to najwyższy czas na zmierzenie się z tym problemem. – Dlatego rząd, który reprezentuje wystąpił wczoraj do rządu RFN z wnioskiem o rozwiązanie tego problemu – mówił. – Bardzo liczymy na dobra współprace w tym zakresie z rządem RFN. Współpracę, która powinna stworzyć modelowy przykład przezwyciężania następstw nielegalnego użycia przemocy w stosunkach międzynarodowych – dodał.

Szef polskiego MSZ podkreślił współprace obu państw w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i wspólne potępianie tych wydarzeń, w tym organizacje fasadowych referendów. – Jesteśmy także zgodni, że wojna musi się zakończyć osiągnięciem pełnej integralności terytorialnej, pociągnięciem do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych oraz wypłaceniem przez Rosję dla Ukrainy reparacji wojennych – mówił Rau, kolejny raz podkreślając w tym kontekście odmienne polskie i niemieckie doświadczenia.

Baerbock: Kwestia reparacji jest kwestią zamkniętą

Annalena Baerbock w swoim oświadczeniu podkreślała rolę polsko-niemieckiej przyjaźni, przyznała, że wczoraj, przy okazji uroczystej kolacji w Dniu Jedności Niemiec, spotkała się z uczestnikami Powstania Warszawskiego, których nazwała „ludźmi, którym Niemcy uczynili rzeczy najokropniejsze” i zapewniła, że odwiedzi dziś Cmentarz Powstańców Warszawy, żeby oddać respekt poległym w walce przeciwko niemieckiemu reżimowi terroru.

– Dziękujemy milionom Polek i Polaków, którzy odważyli się na to, mimo naszych przestępstw jako Niemcy, odważyli się budować wspólną lepsza przyszłość Europy – mówiła Baerbock. – My, Niemcy, wiemy, jak wiele zawdzięczmy Polkom i Polakom, którzy mieli odwagę, żeby strajkować i demonstrować za wolność i demokrację. Oni utorowali drogę do zjednoczenia Niemiec. Bez „Solidarności” nie byłoby upadku muru w moim kraju. Za to Niemcy pozostaną Polsce wdzięczni na zawsze – dodała.

Szefowa rosyjskiego MSZ krótko odniosła się też do tematu reparacji, zwracając się wprost do szefa polskiego MSZ. – Postawę rządu RFN w tej kwestii znasz. Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialności historycznej bez jakichkolwiek ograniczeń. Naszym wiecznym zadaniem pozostanie przypominanie o cierpieniu milionów, które Polsce zdały Niemcy – podkreśliła. – Pamięć tego musimy przekazywać młodym ludziom w Niemczech – dodała.

Podkreśliła, że jest wdzięczna za liczne rozmowy z Polakami, która uświadamiają jej, jak polskie cierpienie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. – To w Niemczech nie zawsze jest uświadamiane. Szczególnie w Niemczech musimy sobie o tym przypominać. I to jest coś, nad czym musimy pracować wspólnie. Jednocześnie kwestia reparacji dla rządu RFN jest kwestią zamkniętą – podkreśliła Baerbock.

„Nie może być grubej kreski”

Oprócz tego szefowa rosyjskiego MSZ mówiła o wspólnej polityce Polski i Niemiec wobec inwazji Rosji na Ukrainę oraz pracami nad 8. Pakietem sankcji.

Szefowa niemieckiego MSZ, dopytywana o reparacje przez niemieckiego dziennikarza stwierdziła, że wobec niemieckiej odpowiedzialności historycznej w stosunku do ofiar, w szczególności do ofiar w Polsce „nie może być grubej kreski”. – Mimo tej wspólnej przeszłości i tej odpowiedzialności, jesteśmy bardzo wdzięczni naszym sąsiadom i przyjaciołom, że udało się zbudować nowy porządek pokojowy – podkreśliła.

– Ważne jest, abyśmy zwrócili uwagę, gdzie nie wypełniliśmy wystarczająco traktatów. Częściowo w kulturze pamięci, w oświacie, w nauczaniu języków – mówiła szefowa niemieckiego MSZ, wskazując na przykład na problem nierozróżniania przez wielu Niemców powstania warszawskiego i powstania w getcie warszawskim. – Powinniśmy dalej wspierać też indywidualne ofiary, co robiliśmy i będziemy dalej czynić – dodała.

