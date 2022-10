Janusz Cieszyński dla „Wprost”: Firma Muska współpracuje z Polską ws. Ukrainy od początku wojny

Postulaty Elona Muska brzmiały następująco: ponowne wybory w anektowanych regionach pod nadzorem ONZ, formalne przekazanie Półwyspu Krymskiego Rosji i neutralny status Ukrainy. Słowa Elona Muska są zaskakujące, szczególnie że on sam wcześniej, w krytycznym momencie na prośbę wicepremiera Mychajło Fedorowa udostępniał Ukrainie anteny do odbioru internetu satelitarnego. W czerwcu Musk mówił, że łącznie do Ukrainy trafiło 15 tys. zestawów, a Fedorow na początku maja ogłosił na Twitterze, że z korzysta z nich dziennie około 150 tys. osób.

Polska współpracuje z firmą Elona Muska

Słowa Elona Muska ocenia w rozmowie z „Wprost” Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w kancelarii premiera i pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa.