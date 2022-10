Miliard złotych w 8 miesięcy. Co nam mówią dane o mandatach w Polsce?

Od stycznia każdy mandat za wykroczenie kierowcy płacony na konto Izby Administracji Skarbowej w Opolu (bo tam płaci się grzywny), nie trafia już po prostu do budżetu państwa. Urealniając po 30 latach kary drogowe zadbano o to, by mandaty od nieprzepisowo jeżdżących kierowców trafiały prosto do Krajowego Funduszu Drogowego. Co to oznacza? Ano to, że żaden populista nie może już krzyczeć, iż władza zabrała mu pieniądze jako kierowcy, żeby mieć na 500+ i inne takie rzeczy.

Każdy, kto łamie prawo drogowe otrzymuje dziś srogą nauczkę.

Jednocześnie pieniądze, które tę nauczkę mu dają, są też pożytkowane właśnie dla niego – to z nich budowane są kolejne kilometry dróg w kraju, przebudowywane są miejsca niebezpieczne.