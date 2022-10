Zaginął 45-letni Piotr Żyła. Policja prosi o pomoc

Poszukiwania Piotra Żyły prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, która otrzymała zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny. Poszukiwany ma 45 lat i mieszka w miejscowości Zawada Książęca, położonej w powiecie raciborskim, w województwie śląskim.

Od ponad trzech tygodni nie ma kontaktu z mężczyzną. 45-latek wyszedł z domu 10 września tego roku i od tamtego czasu nie wrócił, ani nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Do tej pory funkcjonariuszom udało się ustalić, że w dniu dwa dni po opuszczenia miejsca zamieszkania, czyli 12 września, Piotr Żyła przebywał poza granicami Polski – na terenie Ostrawy w Czechach.

Zaginął 45-letni Piotr Żyła. Rysopis

Policja opublikowała zdjęcie i rysopis zaginionego. Mężczyzna ma około 180 cm wzrostu, jest szczupły i ma barczystą sylwetkę. Ma krótkie włosy w kolorze jasnego blondu, niebieskie oczy, duży, prosty nos, uszy średnie przylegające, uzębienie pełne na przodzie. Na twarzy nie miał zarostu.

W dniu zaginięcia miał był ubrany w spodnie jeansowe koloru granatowego, białą koszulę w niebieską, dużą kratę oraz granatowy sweter z dekoltem w serek. Miał też na sobie buty męskie typu mokasyny w czarnym kolorze.

Policja prosi o pomoc

Policja zwraca się z prośbą do każdej osoby, która posiada jakąkolwiek informację na temat miejsca pobytu zaginionego 45-latka o przekazanie tej informacji śledczym. Można to zrobić osobiście, udając się do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu przy ul. Bosackiej 42, albo dzwoniąc pod numery telefonu: 47 85 562 00, 47 85 562 86 lub pod numer alarmowy: 112.

