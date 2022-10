Atakujący lekarzy Jerzy Z. skazany za znieważenie i zniesławienie. Jest grzywna

Sprawa Jerzego Z. rozpoczęła się od jego skandalicznego wpisu, w którym atakował lekarzy po śmierci dziewczynki. Chodziło o pacjentkę, która 20 października 2018 roku trafiła do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej przy ulicy Szpitalnej w Poznaniu. Podejrzewano u niej posocznicę, a okazało się, że jest zarażona pneumokokami.

Rodzice dziecka należeli do ruchu antyszczepionkowego, a ich dziecko nie było szczepione. Domagali się za to podania dziewczynce witaminy C i krytykowali metody leczenia. Kiedy dziecko zmarło, medyków próbujących ratować sytuację ostro skrytykował Jerzy Zięba. »Najchętniej odrąbałbym im te durne lekarskie łby zawierające bezużyteczną substancję jaką są ich g*******, bezlitosne „lekarskie” mózgi z licencją na zabijanie« – napisał.

Kara grzywny i ograniczenia wolności dla Jerzego Z.

Nienawistny wpis Z. po pewnym czasie zniknął z profilu w mediach społecznościowych. Wielkopolska Izba Lekarska złożyła jednak zawiadomienie do prokuratury. Jerzego Z. ju w 2020 roku wyrokiem nakazowym uznano za winnego zniesławienia i znieważenia. Wówczas nie zgodził się na przeprosiny za swój wpis i złożył sprzeciw. Teraz będzie musiał wykonywać prace społeczne przez sześć miesięcy w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz zapłacić grzywnę w wysokości 20 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny.

