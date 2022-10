Trzaskowski skrytykował Morawieckiego. Premier odpowiedział, że zaprasza „do rozmów za stołem, nie na ulicy”

Rafał Trzaskowski zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że spotkał się w czwartek z „przychylnymi władzy” samorządowcami. „Zapraszam (...) nawet na początek przyszłego tygodnia. Do rozmów za stołem, nie na ulicy” – odpowiedział premier, co odnosi się do zapowiadanego na piątek protestu.

W czwartek, 6 października, premier Mateusz Morawiecki i kilku członków jego gabinetu spotkało się z samorządowcami w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie dotyczyło wzrostu cen energii, które dotkliwie odbijają się na samorządowych budżetach. „Zamrożenie” cen energii m.in. dla samorządów Morawiecki zapewnił swoich rozmówców, że rząd nie nie pozostawi samorządów bez pomocy. Zapowiedział, że lada moment powinny zostać wdrożone przepisy, które „zamrożą” ceny energii dla samorządów, a także tzw. podmiotów wrażliwych, np. placówek oświatowych. – P oprzez odpowiednie zmiany ustawowe postaramy się zapewnić dużo tańszy prąd, niż ten, który był proponowany. Wiem, ze były miasta, jak Olsztyn, Radom, także małe gminy i miejscowości, dla których spółki energetyczne proponowały cenę 600, 700 proc. wyższą niż za ostatni rok, niż do tej pory ta cena była uiszczana. Po naszych zmianach ustawowych i dopłatach z budżetu i innych źródeł ta cena będzie niewiele wyższa niż w drugim kwartale. Jeśli dobrze pamiętam, to było średnio nieco powyżej 740 zł za MWh. Chcemy, żeby ta nowa cena zaproponowana na kolejne 12 miesięcy, bo różne podmioty w różnym okresie kontraktują energię, była niewiele wyższa. Na pewno nie 100, czy 200 czy kilkaset proc. wyższa – tłumaczył szef rządu. „Zaprosił tylko przedstawicieli jednego, przychylnego władzy związku” Spotkanie skomentował na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zarzucił premierowi, że w spotkaniu wzięli udział wyłącznie „przychylni władzy” samorządowcy. Przy okazji przypomniał, że w najbliższy piątek, 7 października, przed siedzibą premiera odbędzie się protest samorządowców przeciwko podwyżkom cen energii. Organizatorem protestu jest Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski”, którego założeniem jest zjednoczenie opozycji wobec rządu. Prezesem ruchu jest prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Oprócz prezydentów Sopotu i Warszawy, należą do niego m.in. prezydenci Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz, Wrocławia – Jacek Sutryk, Poznania – Jacek Jaśkowiak czy Łodzi – Hanna Zdanowska. „Pan premier chwali się, że spotkał się z samorządowcami. Szkoda, że zaprosił tylko przedstawicieli jednego, przychylnego władzy związku. Ale nic straconego — w piątek samorządowcy z całej Polski będą ok. 13.30 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na »Protest Samorządów«. Do zobaczenia” – napisał Trzaskowski. twitter „Do rozmów za stołem, nie na ulicy” Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Premier odpowiedział, że chętnie spotka się także z prezydentem Warszawy i zaprosił go – podobnie jak samorządowców, z którymi rozmawiał w czwartek – do siedziby swojej kancelarii. Podkreślił, że będzie prowadził rozmowy „za stołem”, a nie „na ulicy”. „Panie Prezydencie, zawsze i często spotykam się z różnymi organizacjami, także samorządowymi, zapraszam. W środę mam spotkanie z Komisją Wspólnej Rządu i Samorządu. Dziś i jutro jestem w Pradze, gdzie odbywa się szczyt Rady Europejskiej – wszyscy liderzy szukają rozwiązań dla niższych cen energii. Wszyscy przywódcy zgadzają się, że te ceny, ta inflacja – to skutek wojny Rosji przeciw Ukrainie i fatalnych błędów niemieckiej polityki gazowej. Pan chyba też tak uważa? Zapraszam więc nawet na początek przyszłego tygodnia. Do rozmów za stołem, nie na ulicy” – odpowiedział Morawiecki. twitterCzytaj też:

