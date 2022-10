Tusk i kobiety. Od miłości do nienawiści i z powrotem. Nagroda na zachętę?

Kongres Kobiet chwali lidera PO za to, że wprowadził zasadę 30-procentowego udziału kobiet na listach wyborczych, podpisał konwencję antyprzemocową i wprowadził finansowanie in vitro z budżetu państwa. Poza tym publicznie opowiada się za legalizacją związków partnerskich, a ostatnio zadeklarował, iż wszyscy kandydaci PO na posłów muszą popierać prawo do aborcji do 12 tygodnia trwania ciąży.

Członkinie Kongresu Kobiet miały w ostatnią niedzielę dla Donalda Tuska same miłe słowa. Ale gdyby prześledzić relacje tej organizacji z liderem PO, to w przeszłości był on ganiony za to, za co dziś jest chwalony.