„Wielka woda” spływa nonsensem, a mogła być dobrym serialem

W tym miejscu czytanie tekstu powinni przerwać wszyscy ci, którzy nowej produkcji Netflixa jeszcze nie widzieli i nad spokojne oglądanie z opanowaną fabułą, przedkładają seans z niespodziankami. Jest w tym serialu kilka mankamentów, których wyliczenie może wpłynąć na poziom zadowolenia z późniejszego obcowania z dziełem.

Są trudności z oddaniem tamtych realiów, są bezsensownie przerysowane postacie, jest wreszcie scenariuszowy numer z bluzą FC St. Pauli, który zrozumieć jest trudniej niż jednojęzycznego Węgra.

Wiara, laptop i papierosy

Netfliksową wizję świata – mniej lub bardziej słusznie wyszydzaną w sieci, ale zjawisko i dyskusje o nim są faktem – dostajemy w pierwszych scenach. Oto dzielna bohaterka, wyposażona w dwie ręce i sporo determinacji, obezwładnia i zastrasza uzbrojonego myśliwego. Kobieta jest wprawdzie (jak okaże się później) byłą narkomanką na metadonie, ale bez problemu bije sporo większego od siebie zabójcę niewinnego zwierzęcia. W tej roli Andrzej Zaborski, którego kiedyś określałoby się jako „aktora charakterystycznego” i już to otwarcie serialu mówi wiele o tym, jak pomyślano tu prawie wszystkie postacie męskie. O tym później, bo zaraz po krótkim spięciu z polującym, główną bohaterkę – hydrolog Jaśminę Tremer porywają wydarzenia o wiele większej wagi.

Czytaj też:

„Wielka woda”. Czy Andrzej Rębacz to prawdziwa postać? Ireneusz Czop opowiedział „Wprost” o idei serialu

Chodzi o walkę z wielką powodzią z 1997 r. Zanim jednak pani hydrolog przystąpi do akcji, wyjaśnienia wymaga dość istotna, z dzisiejszego punktu widzenia, kwestia. W drodze na obrady sztabu kryzysowego scenarzyści zmuszają bohaterkę Jaśminę do jasnej deklaracji w sprawach światopoglądowych. Zapytana wprost o to, czy jest wierząca, pani hydrolog, nie kluczy, nie mówi o sferze prywatności, ale stawia sprawę jasno i odpowiada, że „nie bardzo”. Fabuła może toczyć się dalej.

Po co widzowi wiedza o stosunku bohaterki do religii? Trudno powiedzieć, bo twórcy nie wracają już do sprawy. Jedna deklaracja załatwia sprawę.

Dalej następuje zderzenie wyobrażeń twórców o Polsce z 1997 r. z ówczesnymi realiami i niestety ci pierwsi wychodzą z tego nieco pokiereszowani. Na pierwszym zebraniu sztabu kryzysowego hydrolog Jaśmina stawia czoła grupie głupawych i krnąbrnych facetów, a żeby wypaść jeszcze wiarygodniej, podpiera się danymi odczytywanymi z laptopa. Czy 25 lat temu we Wrocławiu mógł się znaleźć laptop? Jest taka możliwość. Czy hydrolog po doktoracie uzyskanym w Holandii mogłaby sobie pozwolić na taki sprzęt? Niewykluczone. Trudniej jednak przejść do porządku dziennego nad sceną, w której bohaterka rozkłada swój sprzęt, a męscy troglodyci, w tym wąsaty komendant policji i wojskowy od pytań o wiarę, przyjmują to jako zupełną oczywistość.

Dość powiedzieć, że jeszcze kilka lat później ceny laptopów średniej klasy dochodziły do 10 tys. zł i na upowszechnienie się tych urządzeń trzeba było jeszcze trochę poczekać. Podobnie jest zresztą w „Wielkiej wodzie” z komórkami, które można znaleźć np. w podwrocławskiej wsi. Po budkach i popularnych wtedy kartach telefonicznych ani śladu.

Ciekawe jest też podejście do palenia tytoniu. Kiedy w pierwszym odcinku serialu Jaśmina ma ochotę zapalić, pyta o właściwe miejsce nowo poznaną dziennikarkę (przy okazji kompletne przeciwieństwo serialowych facetów – zdecydowaną, przebojową, twardą) i dostaje w odpowiedzi sugestię wyjścia na zewnątrz. W trakcie palenia dołączy do niej inny bohater, co mogłoby sugerować, że wychodzenie na dymka z zamkniętych pomieszczeń było ćwierć wieku temu normą.

Czytaj też:

Jest zwiastun „Wiedźmin: Zmora wilka”. Premiera filmu już niedługo

Scenarzystom brak tu zresztą konsekwencji, bo już w drugim odcinku widać bohaterów swobodnie zaciągających się w pokojach, gdzie spotyka się sztab. Może to kwestia wzrostu napięcia i zbliżającej się fali?

Głupi, uparci, przestraszeni, prymitywni

Na wypominanie drobnostek, jak wrocławski taksówkarz – fan muzyki poważnej, który przypadkowo ma w aucie kasetę z nagraniami matki Jaśminy, dziś uwięzionej w mieszkaniu, otyłej samotniczki (świetna Anna Dymna!), szkoda miejsca. Warto za to powiedzieć kilka słów o przerysowanych postaciach męskich i ich kobiecych przeciwieństwach.

Głupi, bezsensownie uparci, przestraszeni, prymitywni lub zupełnie zdezorientowani są wszyscy przedstawiciele władz i służb, z którymi Jaśminie przyszło ratować Wrocław.

Przedstawiciel wojewody, a prywatnie dawny druh i ojciec córki Jaśminy, jest chodzącym nieszczęściem. Komendant policji to w zasadzie wąsaty milicjant, któremu wypomina się bicie ludzi w stanie wojennym. Pułkownik jest gamoniem, który próbuje poderwać recepcjonistkę na lot helikopterem, a kiedy z propozycją pomocy przychodzą do niego wojskowi z Francji, ten pomoc przyjmuje, ale w sposób sugerujący, że w szkolnych czasach raczej nie był dumą rodziców.

Francuscy żołnierze to, obok dyrektora szpitala, właściwie jedyni męscy bohaterowie, za których nie trzeba się wstydzić. Epizodyczni bohaterowie.

Kreaturą jest wiceminister, karykaturalni są chłopi spod wrocławskich wsi. Jakby żywcem przeniesieni ze „Shreka”, gdy z widłami i pochodniami przychodzili zgładzić ogra. Tu rolę ogra grają miastowi. Chłopami rządzi naturalnie silna kobieta sołtys, która zorganizuje i disco polo, i wódkę, ale kiedy rozkaże, że nie czas na picie, nikt nie będzie próbował jej przekonywać do przyspieszenia biegu spraw.

Co mężczyźni zawinili scenarzystom, że ich rolę w walce z żywiołem odmalowano jak bezsensowną bieganinę kurczaków bez głów? Musiały to być ciężkie przewinienia.

Pechowa bluza

Wszystko to blednie jednak przy wątku bluzy. Hydrolog Jaśmina porusza się po Wrocławiu w bluzie piłkarskiego klubu FC St. Pauli z Hamburga. Grająca w sercu dzielnicy rozpusty drużyna jest za sprawą swoich fanów kojarzona z lewicą, kulturą punkową i stanowi zaprzeczenie wszystkiego, czym jest dzisiejszy skomercjalizowany futbol.

Jaśmina zakładająca bawełnę z charakterystyczną trupią czaszką, wysyła widzowi jasny sygnał – w młodości sama mocno anarchizowała, później się ustatkowała, ale w sercu zostało jeszcze trochę tamtego niepokoju.

Problem zaczyna się w momencie, gdy oglądający serial dowiadują się, że taką samą bluzę ma nastoletnia córka Jaśminy, która to jeszcze nie zna tożsamości swojej matki. Porozumienie dusz bez tradycyjnie zawartej znajomości? Wszystko na to wskazuje.

Czytaj też:

Netflix już wie, czego chcą Polacy. Będzie coraz więcej oryginalnych produkcji znad Wisły

To jeszcze nie koniec i gdyby nie wszechobecne w serialu motywy hydrologiczne, można by idiotycznie zażartować, że scenarzyści utkwili na mieliźnie. Gdy kulminacyjna fala przelewa się przez stolicę Dolnego Śląska, córka Jaśminy nieszczęśliwym trafem znajduje się w przejściu podziemnym, gdzie porywa ją wielka woda. Ma na sobie oczywiście pechową bluzę, nie ma za to – jak sugerują kolejne obrazy – wielkich szans na przeżycie.

Wrażenie dramatu potęguje następująca niedługo potem scena w kostnicy, gdzie czarny worek kryje dziewczęcą postać w bluzie. Nie jest to jednak córka Jaśminy, ani też sama Jaśmina. Kto był właścicielem trzeciego w powodziowym Wrocławiu uniformu FC St. Pauli?

Historię opowiada sama uratowana córka, która wpada na swoją matkę (wciąż bez świadomości, z kim ma do czynienia) w siedzibie lokalnych narkomanów. Nie dowiemy się nigdy, a szkoda, jak tam trafiła. Ważne, że wielka woda nie zrobiła jej większej krzywdy, a jedynie przemoczyła.

Ciąg dalszy wydarzeń to już coś dla odbiorcy bez układu nerwowego.

Uratowane i rezolutne dziecko znalazło w zalanym mieście amatorkę mokrych bluz, w zamian otrzymując całkiem suchy gwizdek. Na zaginionego psa. Córka Jaśminy i jej gwizdek znaleźli drogę do narkomańskiej dziupli, za to druga strona wymiany wylądowała w kostnicy. Udowadniając przy okazji, że próbująca uśmiercić w krótkim czasie dwie osoby, bluza FC St. Pauli była prawdopodobnie najbardziej pechową częścią garderoby w mieście.

W to, że szczęśliwa i bogatsza wewnętrznie o tę niesamowitą opowieść Jaśmina wręcza córce swoją bluzę z trupim motywem pewnie już mało kto uwierzy, ale tak to wymyślili twórcy „Wielkiej wody”. Całkiem niepotrzebnie, bo bez tej nonsensownej historii i androfobicznie poprowadzonego scenariusza, byłby to dobry serial.

Czytaj też:

Netflix ujawnił nowości. We wrześniu czeka nas masa oglądaniaCzytaj też:

Z propozycją dopłat do AGD, ale bez Tuska. Lewica szykuje się do wyborów samodzielnie