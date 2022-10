Tragiczny wypadek w Małopolsce. Dwie osoby nie żyją

We wtorek 11 października na prowadzącej do Krakowa drodze wojewódzkiej DW 776 w małopolskiej Szklanej doszło do tragicznego wypadku. Kierujący busem nagle zjechał ze swojego pasu na przeciwległy i uderzył w nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówkę.

Szklana. Bus zderzył się z ciężarówką. Nie żyją dwie osoby

Do wypadku doszło w miejscowości Szklana w gminie Proszowice przed godziną 13:50.

– Kierujący busem marki Mercedes jechał drogą z Proszowic w kierunku Krakowa. Z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem marki Man z naczepą – przekazała w rozmowie z Gazetą Wyborczą Elżbieta Kowal z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

W wypadku zginęły dwie osoby. Jedną jest kierowca busa, drugą kierowca ciężarówki. Jak ustaliła policja, kierowca busa to 37-letni mieszkaniec powiatu proszowickiego. Kierowca samochodu ciężarowego poruszał się na numerach rejestracyjnych powiatu kieleckiego.

Sam bus był oznaczony jako przewóz dzieci. Jednak w tym czasie, oprócz kierowcy, nikt inny nim nie podróżował.

Tragiczny wypadek w Małopolsce. Utrudnienia w ruchu

Na miejscu pracowały służby ratownicze i policja. Prowadzone były również czynności z udziałem prokuratora, który ustala przyczyny wypadku.

– Na miejscu jest policja i prokurator. W tej sprawie będzie śledztwo, w trakcie którego zostaną ustalone przyczyny wypadku – przekazała w rozmowie z portalem Interia.pl Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

W wyniku wypadku droga wojewódzka została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi.

