Czarnka oburzyły słowa byłego prezydenta. „Wstyd komunisto Kwaśniewski”

11 października na Powązkach odbyła się świecka uroczystość pogrzebowa Jerzego Urbana. Redaktora naczelnego „Tygodnika Nie” żegnał m.in. Aleksander Kwaśniewski. Słowa byłego prezydenta, która padły we wtorek cytowano w Polsat News.

„Dziś rolę Urbana przejął na siebie premier Morawiecki. On zarzucał Urbanowi, że ten w okresie PRL kłamał. Zdarzało się. A premier Morawiecki? Kto odmawia patriotyzmu opozycji, kto mówi o nich, że są onucami Putina? Ten język premiera Morawieckiego, można powiedzieć, jest ostrzejszy” – mówił.

Gorąco w programie na żywo. Czarnek w mocnych słowach o Kwaśniewskim

O komentarz do tych słów byłego prezydenta pytano Przemysława Czarnka. – Mówi to Kwaśniewski, minister w rządzie PRL, w czasach komunistycznych, w których zabijano ludzi za to, że mówili prawdę, prześladowano ich, łamano podstawowe prawa człowieka. I on porównuje piewcę i człowieka, który gloryfikował tamten czas, będąc również rzecznikiem prasowym Jaruzelskiego z premierem Morawieckim, w wolnym, demokratycznym państwie, jednym z najbezpieczniejszych w Europie. Wstyd komunisto Kwaśniewski – mówił Czarnek w Polsat News.

– Jeśli człowiek jest w stanie robić tego rodzaju porównania do czasów, kiedy zabijano ludzi za prawdę, za działalność niepodległościową i porównuje go z premierem praworządnego państwa to jest komunistą, który kłamie – podkreślił minister nauki i edukacji.

Pogrzeb Jerzego Urbana. Znane nazwiska wśród żałobników

Jerzy Urban zmarł w poniedziałek 3 października, a informację o jego śmierci jako pierwszy podał „Tygodnik Nie”. O tym, jak bardzo kontrowersyjną był postacią, świadczyły przeróżne komentarze internautów: od pełnych szacunku dla jego inteligencji wspomnień, po wyzwiska i wypominanie mu komunistycznej przeszłości.