Nowa aktywność na białoruskiej granicy. Ukrainiec przyjechał busem po grupę obywateli Afganistanu

W sobotę 1 października Stanisław Żaryn poinformował, że Polska zakończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nie zniechęciło to jednak cudzoziemców, którzy próbują przedostać się na polską stronę. W najnowszym komunikacie Straż Graniczna przekazała, że 11 października na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 57 osób.

„Siedmiu obywateli Egiptu nielegalnie dostało się na stronę polską przez rzekę Świsłocz. Zatrzymano czterech pomocników – dwóch obywateli Ukrainy, obywatela Uzbekistanu i Kazachstanu, łącznie przewozili 12 osób – obywateli Egiptu, Jemenu i Afganistanu” – podała SG.

Sytuacja na granicy. Najnowszy komunikat Straży Granicznej

Dzień wcześniej informowano, że na terytorium Polski próbowały nielegalnie przedostać się z Białorusi 53 osoby. Funkcjonariusze Punktu Straży Granicznej w Mielniku zatrzymali obywatela Ukrainy, który przyjechał busem, aby odebrać grupę 12 obywateli Afganistanu.

Tego samego dnia kierowca skody próbował uniknąć kontroli drogowej na autostradzie A2. Po pościgu prowadzonym przez dwa patrole ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku został zatrzymany. 37-letni Gruzin przewoził 4 cudzoziemców, których pobyt na terenie naszego kraju był nielegalny.

Co dzieje się na białoruskiej granicy?

„Kierowca na sygnały dawane przez mundurowych do zatrzymania się gwałtownie przyśpieszył. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli za nim pościg. Do pościgu przyłączył się kolejny patrol, który był w pobliżu. Jadąc za skodą, funkcjonariusze kilkukrotnie wydawali kierowcy polecenia do zatrzymania się, jednak ten nie reagował i kontynuował ucieczkę” – poinformowała SG.

Mężczyzna został zatrzymany po przejechaniu 5 kilometrów. Za kierownicą siedział 37-letni obywatel Gruzji, który początkowo podawał się za obywatela Ukrainy. Okazało się, że przewozi 4 cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali na terytorium naszego kraju.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzech z nich to obywatele Egiptu, natomiast czwarty z nich miał przy sobie afgański paszport. 37-letni kierowca został zatrzymany za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy oraz niezatrzymanie się do kontroli” – podała Straż Graniczna.

