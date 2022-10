O. Tadeusz Rydzyk nie wpuścił dziennikarza TVN na konferencję. „Muszą się nawrócić”

W Toruniu odbyło się uroczyste otwarcie ciepłowni geotermalnej. Przy okazji w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej zorganizowano konferencję o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Na wydarzeniu, którego partnerami są państwowe spółki takie jak KGHM i PGE, mają wystąpić m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak informuje reporter Wirtualnej Polski Mateusz Dolak nie wszyscy uczestnicy, którzy byli zapisani na konferencję, mogli wejść na pierwszy punkt programu, czyli poświęcenie geotermii. Na konferencję próbował się również dostać dziennikarz TVN, ale nie został wpuszczony. – Z TVN nie rozmawiamy, jak przestaniecie kłamać, to będę rozmawiał. TVN kłamie – mówił ojciec Tadeusz Rydzyk do reportera TVN-u.

O. Tadeusz Rydzyk nie wpuścił dziennikarza TVN na konferencję

Dziennikarz wyjaśniał, że „sprawa jest istotna, a konferencja naukowa jest finansowana przez Spółki Skarbu Państwa”. W odpowiedzi redemptorysta podkreślił, że „nie ma miejsca na dyskusje, a samo miejsce jest prywatne”. Dyskusji przysłuchiwał się Jacek Ozdoba, polityk Solidarnej Polski oraz wiceminister klimatu i środowiska.

O. Rydzyk nawiązał do sytuacji podczas swojego wystąpienia na otwarciu konferencji. – Był przed chwilą TVN. Nie udzieliłem żadnego wywiadu – powiedział, że na co zgromadzeni zareagowali brawami. – Jak się nawrócą, to tak. Trzeba się nawrócić – dodał duchowny. O. Rydzyk wspomniał też o jednej z nauczycielek, który nie chciała zwiedzać „marmurów Rydzyka”. – Już jest zaczadzona TVNami, „Gazetami Wyborczymi” – skomentował.

